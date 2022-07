Lyt til artiklen

Stilheden var larmende - især fra Rolf Sørensen - da Chris Anker Sørensen blev hyldet i Holbæk på lørdagens etape.

Et billede siger mere end tusind ord, og billedet af den afdøde ven og kollega fra lufte - malet i græsset - rørte den danske Mr. Tour de France, TV 2-kommentator Dennis Ritter.

»Hold op hvor er det tomt stadigvæk. Det er så meningsløst, men det var smukt. Vi blev meget stille,« fortæller Ritter til B.T. efter etapen til Nyborg.

Han afslører, at han selv havde en finger med i hyldesten.

Rolf Sørensen og Dennis Ritter (th) til Grand Depart i København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rolf Sørensen og Dennis Ritter (th) til Grand Depart i København. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har jo været en lille smule involveret i det selv med en rolle i at finde stedet og være i en masse dialog med ASO og fransk tv. Men der var aldrig nogen garantier,« fortæller kommentatoren, der er lyden til danskernes 16. Tour i træk.

Trods forhåbningen om hyldesten af ‘Oksen fra Hammel’, så slog det alligevel bunden ud af Ritter selv, men især også Rolf Sørensen, der i flere minutter ikke fik ord over sine læber.

»Det ramte mig simpelthen så hårdt. Fordi det blev vist længe. Tanken om at nu 200 lande over hele verden fortæller den her historie. Og hvor meget vi savner Chris og hvor elsket han var i Danmark.«

Dennis Ritter har kort forinden givet et længere interview til hollandsk tv, netop fordi de også bemærkede hyldesten af Chris Anker. En mand, der for sit væsen om nogen fortjener hyldest, mener Ritter.

Robot has paintet a gigantic portrait of Chris Anker Soerensen in Holbæk Sportsvillage thursday june 30th.2022. Chris Anker Soerensen was a Danish professional road bicycle racer who took part in Tour the France in 2012 and the creators hope that the painting will appear on television. The Tour de France will be passing through the area on the second leg of this years tour.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Robot has paintet a gigantic portrait of Chris Anker Soerensen in Holbæk Sportsvillage thursday june 30th.2022. Chris Anker Soerensen was a Danish professional road bicycle racer who took part in Tour the France in 2012 and the creators hope that the painting will appear on television. The Tour de France will be passing through the area on the second leg of this years tour.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er jo det, der er så utrolig hårdt. For han var det menneske han var. Han var det bedste menneske, jeg synes jeg har kendt,« fortæller han.

»Det slog mig jo i virkeligheden efter han døde, hvor meget jeg var forbundet til ham. Og jeg tror, mange andre havde det på samme måde med ham,« siger Dennis Ritter og understreger at trods ordene og de tunge vejtrækninger, skal historien lige bundfælde sig.

Han fortryder ikke at han og Rolf Søresen tog deres savn og sorg med ind i boksen.

»Det bedste var faktisk bare ikke at sige noget,« mener kommentatoren.

Blev du også rørt over hyldesten af Chris Anker Sørensen?

Tillader du dig at være stolt? Over at I magtede det?

»Jeg vil sige, hans familie skal være stolte. Jeg var virkelig glad for, det lykkedes at få den hyldest igennem. Alle dem, der var involvere,t skal tillade sig at være stolte. Jeg er bare lettet over, den her kommer ud.«

»Vi har jo et billede af ham i kommentatorboksen,« afslører han.

Og på den måde var der smil fra Chris Anker både fra himlen over Holbæk og samtidig i kommentatorboksen til Rolf og Ritter.