Lars Løkke Rasmussen fik dagens bedste plads til søndagens Tour de France-afslutning i Paris.

Den danske udenrigsminister var nemlig inviteret med i bilen hos Tourens løbsdirektør, Christian Prudhomme, under 21. etape.

Og her fik Løkke en unik mulighed for at hilse på Jonas Vingegaard ude på ruten.

Løbsdirektørens bil rullede pludselig op på siden af Tour-vinderen, der var ved at nyde et glas champagne, hvorefter udenrigsministeren rullede vinduet ned.

Foto: Garnier Etienne/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg ønskede Jonas tillykke, og jeg spurgte, om han havde forestillet sig, at han skulle vinde med så meget tid,« fortalte Lars Løkke Rasmussen, da B.T. mødte ham i Paris efter podieceremonien.

Han forklarede desuden, at de to også lige nåede at snakke lidt om Vingegaards hjemegn:

»Så sagde jeg til ham, at fejringen af ham bliver helt vild i Glyngøre. Jeg tror, han glæder sig til det hele, men jeg fornemmer, at dét i Glyngøre står meget stærkt hos ham.«

Formanden for Moderaterne har i øvrigt set samtlige etaper af årets Tour, afslører han.

Lars Løkke Rasmussen var på podiet til Vingegaard-fejringen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dog ikke fra start til slut.

»Jeg har ikke set alle minutter af det, for hvis jeg først får sat mig i sofaen, så sker der ikke mere den dag. Og det går jo ikke,« lød det videre, inden han roste Jonas Vingegaard:

»Han gør det virkelig godt. Det er ikke kæmpestore armbevægelser, han render rundt med, og sådan er Danmark jo heller ikke, så han er en rigtig god repræsentant.«

Jonas Vingegaard trillede søndag aften over målstregen i Paris.

Og dermed kunne danskeren lade sig hylde som vinder af Tour de France for andet år i træk.

Du kan læse B.T.s dom over Tourens sidste etape LIGE HER.