»Jeg er målløs.«



B.T.s Tour-kommentator Lance Armstrong blev taget på sengen, da han onsdag morgen amerikansk tid slog øjnene op og kunne se Jonas Vingegaard pulverisere Tadej Pogacar.

»Vingegaard var i helt sin egen liga. Man kunne allerede fra første sving se, at han tog tid på Pogacar. Det var en fuldstændig utrolig præstation – altså utrolig på den fantastiske måde. At han var SÅ meget stærkere.«

Inden de 22 kilometers enkeltstart fra Passy til Combloux havde Lance Armstrong forventet et lige løb, måske endda med en lille fordel til Tadej Pogacar.

»Jeg havde ikke regnet med det, men det er fedt at tage fejl her. Enkeltstarten passede godt til Tadej Pogacar, men Jonas Vingegaard er fem procent bedre på ruten. Det er mindblowing.«

Lance Armstrong hæfter sig ved, at Jonas Vingegaard så ud til at være bedre forberedt på ruten end konkurrenterne.

»Man kunne se, at han virkelig kendte ruten godt. Han vidste præcis, hvad han skulle gøre – især på nedkørslen. Vingegaard kører det perfekte løb.«

Jonas Vingegaard bliver kølet ned efter sejren på enkeltstarten fra Passy til Combloux. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard bliver kølet ned efter sejren på enkeltstarten fra Passy til Combloux. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Så perfekt, at Armstrong ikke tøver med at kalde det for Vingegaards bedste i historien:

»Det er Vingegaards bedste præstation nogensinde, og det er selvfølgelig et stort nederlag for Pogacar. Især mentalt. Den bliver svær at fordøje. Pogacar kommer nok til at angribe onsdag, men jeg tror, Vingegaard kommer til at sætte ham igen.«

Lance Armstrong har dog samme budskab til Jonas Vingegaard og Team Jumbo Visma som efter søndagens etape.

»De skal kontrollere løbet og køre det defensivt.«

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange – men senere fik slettet sejrene på grund af systematisk dopingbrug – deler sine holdninger med B.T.'s læsere under hele Touren.



