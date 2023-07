»Sæt dig nu bag ham!«



B.T.s Tour-kommentator Lance Armstrong er begejstret over Jonas Vingegaards siddende modsvar til Tadej Pogacars slangehug på søndagens bjergetape.

Men amerikaneren begriber ikke, hvorfor danskeren bliver ved med at sætte sig foran sloveneren på stigningerne – som tilfældet igen var på den afsluttende stigning til Saint-Gervais Mont-Blanc.

»Vingegaard er ved at dreje hovedet af led for at holde øje med Tadej Pogacar. Stop det! Det er Pogacar, der er bagud. Det er ham, der skal angribe. Hvis du er så bekymret, så sæt dig bag ham,« lyder det videre.

Lance Armstrong er Tour-kommentator for B.T. Foto: Michael Maloney/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Lance Armstrong er Tour-kommentator for B.T. Foto: Michael Maloney/AP/Ritzau Scanpix

Lance Armstrong er overbevist om, at den taktik også vil betyde, at Jonas Vingegaard får lettere ved at besvare slovenerens angreb:

»Hvis han lader Tadej Pogacar gå forbi sig og føre, så neutraliserer han ham. Det gør alt lettere for Vingegaard, hvis han sætter sig på hjul. Så kan han se alle angreb. Eller også angriber Pogacar slet ikke.«

B.T.s Tour-kommentator kalder det ligeledes for et absurd spændende cykelløb - nærmest som en boksekamp over 21 runder. Mens Jonas Vingegaard tog en lille pointsejr lørdag, vurderer han søndagens kamp som uafgjort.

Men den lille fordel ligger nu stadig i Jonas Vingegaards ringhjørne:

Foto: Garnier Etienne/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Garnier Etienne/EPA/Ritzau Scanpix

»I dag kunne Pogacar ikke tage en meter på Vingegaard. Måske skulle han have prøvet et angreb, for det så ikke ud til, at Pogacar havde sin bedste dag.«

»Den lille fordel er til Vingegaard. Han fører med 10 sekunder. Og han kommer ind i enkeltstarten som den sidste mand. Det er en fordel at kende modstanderens tider, før han kender dine.«

Det er dog ikke på tirsdagens enkeltstart, at årets Tour de France skal afgøres, slutter Lance Armstrong:

»Det kommer til at ske på onsdag på Col de la Loze.«

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange – men senere fik slettet sejrene på grund af systematisk dopingbrug – deler sine holdninger med B.T.'s læsere under hele Touren.