De danske Tour-ryttere har en bonus-far med til Touren.

TV 2's cykelekspert og tidligere toprytter Rolf Sørensen lever sig så meget med i etaperne, at han i finalerne nærmest sidder og drejer i pedalerne i kommentatorboksen.

Efter Mads Pedersens sejr lørdag i Limoges var Rolf Sørensen meget rørt - og ifølge Mads Pedersen spiller TV 2-personligheden en vigtig rolle for Tour-danskerne.

»Rolf er bare så engageret for at hjælpe alle os danske ryttere. Og jeg tror, at når han ser os vinde, får han samme følelse, som han selv fik, dengang han vandt cykelløb. Det er skønt for os alle, at vi har ham,« fortalte Mads Pedersen efter sejren lørdag.

Rolf Sørensen og Mads Pedersen taler med statsminister Mette Frederiksen i 2019. Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Rolf Sørensen og Mads Pedersen taler med statsminister Mette Frederiksen i 2019. Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

Og den danske etapevindere afslørede også, at han og de andre danskere får sms'er fra Rolf Sørensen inden etaperne.

»Han kører stadig de sidste kilometer af etapen inden løbene og sender os sms'er med 'finalen ser sådan ud, pas på med én kilometer tilbage'.«

»Det er fantastisk at se hans engagement og at se ham være så glad på vores vegne. Vi er taknemmelige for det,« understregede Mads Pedersen.

Rolf Sørensen vandt to Tour-etaper i sin tid som aktiv. Han har også kørt i løbets gule førertrøje.