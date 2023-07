Det er svært for Rolf Sørensen at holde tårerne tilbage.

For da B.T. møder TV 2's Tour de France-kommentator lige efter Mads Pedersens sejr på ottende etape, har Sørensen netop haft et helt særligt øjeblik med etapevinderen, som Sørensen kender indgående.

Derfor bævrer læberne, mens øjenkrogene fyldes af tårer, når Rolf Sørensen sætter ord på danskerens sjette Grand Tour-etapesejr.

»Jeg har jo kendt ham, siden han var junior. Min egen søn kørte mod ham, og det var også Søren Kragh, Kasper Asgreen og Jonas Vingegaard. Jonathan, min egen dreng, sagde: 'Far, ham der, han er sindssyg. Han bliver noget ekstraordinært'.«

Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

»Og det har Mads jo vist mange gange nu. Så det er emotionelt. Han passer sine ting og har nået et nyt niveau her det sidste års tid. Og nu er han, hvor han hører til, og han kommer til at vinde mange cykelløb,« siger Rolf Sørensen til B.T.

Rolf Sørensen er tydeligt påvirket, mens han fortæller om forholdet til Mads Pedersen, og han erkender, at han bliver dybt rørt af lørdagens begivenheder.

»Ja, for helvede, det gør jeg da. Vi stod lige før udenfor mixed zone (hvor journalister interviewer ryttere, red.), men kunne ikke komme ind til ham. Men da han så os, hoppede han fandeme over hegnet.«

»Han hoppede simpelthen over hegnet og gav os et kram. Så det er meget emotionelt for mig. Der er tårer i øjenkrogen,« siger TV 2-profilen.

Rolf Sørensen mener også, at Mads Pedersen med sin sejr på ottende etape får sendt et signal til de tvivlere, der har kritiseret den tidligere verdensmester under dette års Tour de France.

»Det er helt fantastisk. Mange har ikke troet på Mads, og i dag fik han det cykelløb, han ville have. Det var hårdt, og det stækkede de andre, og så var det sådan en stærk mands spurt.«

»Så hvis man troede, han ikke var i form, så skal de tænke sig om igen. I dag kørte han nærmest for langt udefra, men når han laver de numre der, så er han jo verdens bedste.«

Herunder kan du høre B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet', som hver dag drøfter stort og småt fra livet på de franske landeveje, mens profiler som Bjarne Riis og Lance Armstrong giver sit besyv med på begivenhederne i Touren.