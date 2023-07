Fredag var Jonas Vingegaard på den igen.

Endnu et obligatorisk pressemøde, som han har gjort det efter hver eneste etape siden 5. juli, hvor han overtog den gule førertrøje. Og endnu et spørgsmål om doping.

De seneste dage har mistanken til den danske stjerne fyldt enormt meget, og i målbyen Poligny tog det nye højder, da Jonas Vingegaard blev spurgt ind til, hvorvidt han blev dopingtestet på sine træningslejre i tidligere på året.

Ja – på samtlige - forsikrede danskeren, der også forklarede, at han ikke præcis kunne huske, hvor ofte han blev testet i februar.

Jonas Vingegaard hilser på sin holdkammerat Dylan Van Baarle. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard hilser på sin holdkammerat Dylan Van Baarle. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

»Han får spørgsmålene hver eneste dag. Det er en bobbel, der er selvforstærkende, og de bliver mere og mere konkrete hver dag,« lyder det fra Frederik Gernigon i B.T.s daglige podcast 'Touren på bagsædet.'

Som etaperne er gået er spørgsmålene gået fra at omhandle, hvorvidt Jonas Vingegaard er ren til hvor han har været på træningslejr – og altså om han er blevet dopingtestet.

»Der er en jalousi eller aversion over Vingegaard. Der er intet, der tyder på, at han gjort noget forkert ud over at være vildt vildt vildt god,« siger B.T.s Rasmus Rask i 'Touren på bagsædet.'

Samtidig sender han en kraftig røffel til dele af den internationale presse.

»Jeg synes, det bliver direkte pinligt. Især for den britiske og franske del af pressen,« mener han.

»Jeg synes de fører en eller anden form for heksejagt mod Jonas Vingegaard i øjeblikket, og det er virkelig, virkelig ulækkert at se på.«

