Hvis du som trofast Tour-seer har været opmærksom i løbet af weekenden, så har du måske spottet detaljen.

For både lørdag og søndag, hvor Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar har kæmpet side om side på Tour-bjergene, har sidstnævnte gjort noget utraditionelt.

Den slovenske superstjerne har nemlig smidt sine cykelhandsker på vej op ad den sidste stigning på begge etaper.

Og det er der en helt særlig årsag til.

Pogacar på vej i mål uden sine handsker. Foto: Etienne Garnier/AFP/Ritzau Scanpix

Sloveneren har faktisk slet ikke lyst til at bruge handsker, når han sidder på en cykel, fortalte han på mandagens hviledag, hvor der var indkaldt til virtuelt pressemøde med UAE-stjernen.

Men han er nødt til det, indtil det ikke længere går nedad på en etape.

»Jeg kan bedre lide følelsen af cyklen uden handsker, men vi ved også allesammen, at handskerne er vigtige i cykling. For hvis man styrter og får slemme sår på hånden, så er det ikke særlig rart. Det er ret smertefuldt, faktisk. Og det er svært at få såret til at hele.«

»Så jeg foretrækker at køre uden handsker hele tiden, men jeg har dem bare på for en sikkerheds skyld,« lød det videre.

På mandagens pressemøde blev Tadej Pogacar i øvrigt forholdt ét bestemt spørgsmål, som han bliver stillet hvert år under Tour de France.

Et spørgsmål, som Jonas Vingegaard da også blev stillet søndag aften efter 15. etape.

