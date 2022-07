Lyt til artiklen

Når man er kærester med en sportsudøver, må man typisk indstille sig på, at sporten prioriteres som det første.

Men det er tydeligvis ikke et problem for Gabrielle Fortin, der danner par med cykelstjernen Kasper Asgreen.

Hun er nemlig selv professionel cykelrytter, og derfor indstillet på, at deres parhold ikke er som de flestes.

»At vi ikke kan prioritere hinanden som det første, går begge veje. For os har det altid været den måde, vi har levet sammen på,« fastslår Gabrielle Fortin.

Parret har været sammen i tre år, og forholdet har fra starten været gennemsyret af »egoistiske beslutninger,« fortæller hun.

»Da Kasper og jeg mødte hinanden, boede jeg i Tyskland og besluttede mig for at flytte til Danmark for at bo sammen med Kasper. Men træningen i Danmark var ikke ideel for mig, så jeg tog den egoistiske beslutning at flytte til Andorra. Det gjorde jeg for min karriere, selvom jeg vidste, at vi ville se hinanden meget mindre.«

Gabrielle Fortin, der cykler for Cofidis, bor altså primært i Andorra – og er ikke så ofte i Kolding, hvor kæresten Kasper Asgreen primært bor.

Men det er ikke, fordi hun ikke kan lide Danmark, påpeger hun.

»Jeg er ikke fan af regnen, den er lidt en udfordring for mig. Men jeg kan lide måden, man lever på i Danmark. Jeg tror, at Danmark er det sted i Europa, der minder mest om det sted, jeg kommer fra,« fortæller Gabrielle, som kommer fra den franske del af Canada.

For hende gælder det om at få mest muligt ud af sin træning, hvilket hun gør uden for de danske grænser, og så må det være på bekostning af mindre kærestetid.

Kasper Asgreen har også tidligere fortalt til B.T., at deres tid sammen er begrænset.

»Vi ser ikke hinanden ret meget, og det er nok det sværeste. For vi har begge 200 rejsedage om året, og det er ikke de samme dage, så vi får ikke de resterende 165 sammen,« siger rytteren og fortsætter:

»Man kan vælge at se det som ofringer eller som dét, at vi jo laver det, vi begge kan lide.«

I forbindelse med Tour de France nyder Gabrielle dog lige nu tid med parrets familier i huset i Kolding.

»Rytterne kommer cyklende omkring 100 meter fra vores hus. I år er Touren speciel, fordi begge vores familier er her. Mine forældre skal være i Europa i en hel måned, fordi de både skulle have set mændenes og kvindernes Tour,« fortæller Gabrielle Fortin.

Planen var, at hun selv skulle have deltaget i kvindernes Tour de France. Men på grund af en skade, har hun måtte trække sig.

Og fordi Kasper Asgreen efter et styrt under Schweiz Rundt har været usikker på, om han ville blive klar til Touren – og derfor været tæt på at stå i samme situation som Gabrielle – har den seneste tid været svær for parret.

»Mens jeg skulle slutte fred med, at jeg ikke kommer til min Tour, har jeg skullet være der for Kasper og støtte ham så meget som muligt. Og det har været en udfordring, fordi jeg har været skuffet.«

»Men det er dejligt at se, at han er klar. For at være ærlig, så er han selv lidt skuffet over, at han ikke er i den form, som han håbede på. Men nu er han dog bare glad for at være med,« fortæller Gabrielle Fortin.

Helt generelt forsøger parret at være positive og sætte pris på den tid, de har sammen – også når der opstår bump på vejen for de to ryttere.

»Når vi endelig er sammen, udnytter vi hver en time og træner også sammen. Og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har en kæreste, der også kan være min træningsmakker,« siger hun.