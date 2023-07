Den internationale cykelunion (UCI) meddeler på sin hjemmeside, at colombianeren Miguel Ángel López er blevet midlertidigt suspenderet.

Han bliver undersøgt for at have været i besiddelse af og at have brugt et ulovligt medikament før etapeløbet Giro d'Italia sidste år.

UCI oplyser ikke, hvornår der falder en afgørelse i sagen.

Dermed fortsætter nedturen for den tidligere stjernerytter.

Den colombianske klatrer blev fyret af Astana sidste år.

Det skyldtes, at holdet mente at have beviser for López' forbindelse til lægen Marcos Maynar Mariño, som på daværende tidspunkt blev efterforsket i en sag om narkohandel og hvidvaskning.

Siden har López vundet et utal af sejre hjemme i Colombia, hvor han er fortsat som cykelrytter på et lavere niveau.

Den 29-årige colombianer har tidligere vundet etaper i både Tour de France og Vuelta a España.

I 2020 blev han samlet nummer seks i Touren, mens han har stået på podiet i både Vueltaen og Giro d'Italia.

Han blev nummer fire i Vueltaen sidste år.

