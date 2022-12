Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den colombianske stjernerytter Miguel Angel Lopez har fået revet sin kontrakt med Astana over – med omgående virkning.

Det oplyser Astana selv i en kortfattet udtalelse mandag aften.

Årsagen er, at der er fundet nye beviser for, at Lopez har en forbindelse til lægen Marcos Maynar Mariño, som i øjeblikket efterforskes i en anden sag om narkohandel og hvidvaskning.

»Holdet har ikke set andre udveje end at ophæve kontakten mellem hold og rytter, baseret på brud på nævnte kontrakt og interne holdregler, med øjeblikkelig virkning,« lyder det fra Astana.

Allerede i juli blev Miguel Angel Lopez suspenderet af Astana. Mistænkt for at have en forbindelse den føromtalte læge.

Flere medier berettede, at han blev stoppet i en spansk lufthavn og undersøgt af politiet efter en rejse til Colombia. Ifølge medieberetningerne var politiet interesseret i en mulig forbindelse til Marcos Maynar Mariño.

De foreløbige efterforskninger kunne dog ikke klarlægge en forbindelse mellem Miguel Ángel López og lægen. Rytterens advokat hævdede, at det var et rutinetjek, der stoppede hans klient i lufthavnen.

»Baseret på de oplyser, som vi har modtaget om, at hverken de spanske myndigheder eller Den Internationale Cykelunion (UCI) har fundet noget ulovligt, er vi ikke i stand til at fortsætte suspenderingen.«

»Derfor indgår Miguel Ángel López i de tidligere vedtagne planer om, at han skal køre Vuelta a Burgos og derefter Vuelta a España,« skrev Astana 1. august i år.

Men nu har sagen altså taget endnu en drejning – og Miguel Angel Lopez er ikke længere Astana-rytter.

Det bliver ikke nævnt, hvilke konkrete årsager der ligger bag fyringen. Kun, at der er fundet »nye elementer« i sagen.