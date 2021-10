For fire måneder siden tog Caroline Wozniackis liv en helt ny drejning.

Den tidligere tennisspiller blev nemlig mor til den lille Olivia i juni, og det har været en omvæltning, der på flere måder er kommet bag på hende.

Det fortæller hun til Go' Aften Live.

»Det er en fantastisk tid, jeg har lige nu, men jeg vil helst ikke misse ting som hendes første smil eller grin,« fortæller den danske tennisstjerne.

Caroline Wozniacki havde en fantastisk tenniskarriere, hvor hun på et tidspunkt lå nummer ét i verden. Foto: LUKAS COCH

Caroline Wozniacki indstillede karrieren i januar 2020 ved Australian Open efter nogle lange og drænende år som professionel tennisspiller.

Det hele blev endnu mere kompliceret af, at hun kæmpede med en hæmmende gigtsygdom, men selvom hun har været vant til det enorme fysiske og psykiske pres i mange år, er det ikke fordi, at hun nu kan hvile på laurbærrene.

»Jeg troede, at jeg vidste, hvad det vil sige at arbejde hårdt, og hvad disciplin var,« siger den 31-årige dansker og kommer med en erkendelse.

»Det har været lidt hårdere, end jeg havde regnet med. Men det er det hele værd. Hun er fantastisk. Og jeg er så glad for denne nye rolle, og det her nye kapitel i mit liv.«

Caroline Wozniacki har i hvert fald en kamp tilbage som tennisspiller.

Det bliver 'The Final One' i Royal Arena 9. februar 2022, hvor hun skal spille sin officielle afskedskamp.

Her skal hun møde tyskeren Angelique Kerber, og derfor er hun så småt begyndt at træne hver dag igen på tennisbanen og i fitness.

Men det er ikke umiddelbart planen at vende tilbage til professionel tennis. Det fortalte hun i juni måned til iNews.

»Hvis du havde spurgt mig for halvandet år siden, havde jeg uden tvivl sagt 'nej' uden at tøve. Men det sidste halvandet år har jeg lært, at intet er udelukket. Lige nu kan jeg ikke se mig selv vende tilbage til touren, men jeg vil ikke sige, det er helt 100 procent udelukket.«

Caroline Wozniacki har fået datteren Olivia sammen med sin mand, den tidligere basketballspiller David Lee.