Emil Riis er kommet flyvende ud af startblokken i Championship-klubben Preston.

Den tidligere U21-landsholdsspiller og Superliga-profil har med otte mål vist sig frem fra sin bedste side i denne sæson, og det kan mærkes.

»Det er fedt at score mål, det er det, jeg er kommet herover for. Nu er troen på mig for alvor blevet stor fra hele klubben, både fra holdkammerater og trænere, det giver mig et ekstra boost,« siger Emil Riis og tilføjer:

»Jeg kan godt mærke til træning, at jeg er blevet lidt mere vigtig, end jeg var før. Der bliver kigget lidt mere efter mig, og det er klart, at når man scorer mål, begynder forventningerne at stige fra alle sider. Det er et pres på mig, men det tager jeg gerne på mig, og jeg er super glad for, at det lykkes lige nu.«

Emil Riis er tidligere U21-landsholdsspiller for Danmark, men er nu for gammel til ungdomslandsholdsfodbold. Foto: Henning Bagger



Emil Riis har nu været Preston-spiller i et år, og der er en verden til forskel på den følelse, han i øjeblikket går rundt med i forhold til i sommer.



I sidste sæson fik han 38 kampe og scorede kun to mål, og til trods for en tilvænningsperiode er den store angriber ikke selv i tvivl om, hvorfor det hele kører på skinner nu.



»Meget af det, der har hjulpet, er, at vi fik en ny træner (Frank McAvoy, red.). Han forstår mig måske lidt mere som person. Ham den gamle (Alex Neil, red.) var god til at køre én i sænk, hvis man ikke gjorde det godt. Så var han virkelig efter én. Der er jeg måske ikke den type, der er så god til at rejse mig igen. Den nye træner forstår mig og ved lige præcis, hvordan han skal få mig til at spille godt,« lyder det fra Emil Riis.



Som har kontrakt med Preston helt frem til sommeren 2024, men den overbevisende stime i sæsonen har allerede fået klubben til åbne snakken om en ny aftale, ligesom andre bejlere ifølge Emil Riis er begyndt at vise interesse.

Emil Riis har fået gang i målformen i Preston. Foto: PAUL CHILDS



»Der er lige så stille begyndt at blive snakket om en forlængelse. Jeg har tre år endnu, så jeg tager det stille og roligt. Jeg har også hørt om interesse fra andre klubber, men jeg vil egentlig ikke høre så meget, før det er rigtig konkret, men selvfølgelig kommer der noget interesse, når man scorer mål i Championship, og man som mig kun er 23 år,« forklarer Preston-spilleren, som bestemt mærker mere kamp til stregen i forhold til Superligaen.



»Det går stærkere, der bliver spillet hurtigere, og så er der bare kamp hver tredje dag. Vi træner næsten ikke, vi spiller kampe hele tiden. Man når lige at restituere, og så er der bare kamp igen. Det er hårdt, og vi er på i 10 måneder i træk uden vinterpause.«



»Kroppen slår lidt ud, men det er noget, man vænner sig til, det var hårdere i starten. Det er 24 hold i en svær liga med sindssygt mange gode spillere og mange om buddet. Jeg tror næsten ikke, at jeg har mødt en forsvarer, der er mindre end mig, og jeg er 190 cm. høj, så jeg skal hele tiden være på tæerne, og derfor er jeg også rigtig stolt over at bevise, at jeg kan score mål i denne svære liga,« uddyber Emil Riis.



I Randers betød en god målform, at han sidste år forlængede sin kontrakt med Superliga-klubben blot tre måneder før, han blev solgt for et stort beløb på over 10 millioner kroner.

Emil Riis har succes i Preston. Foto: LEE SMITH



Samme fremgangsmåde kan sagtens blive tilfældet i Championship-klubben.



»Preston vil selvfølgelig gerne gøre en god case ud af det, så forhåbentlig kan man lave det samme her,« påpeger Emil Riis, der for Randers var et stort salg, men for en klub i Championship ikke har nogen stor købspris på sig.



»Det er et okay beløb, men det er ikke noget specielt her. Det er det, man giver for en angriber her. Man kan også give mere. Hvis jeg skal sælges, skal de nok få de penge igen og mere til, men der skal scores nogle flere mål inden da,« pointerer han på et tidspunkt, hvor tingene glider, som de skal.



Efter sidste sæson var der ellers tanker om en retur til Danmark.