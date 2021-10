Han var manden bag en af de største skandaler i fodbold – og den drev ham på randen af selvmord.

»I de første dage efter skandalen brød ud, overvejede jeg at begå selvmord for at gøre en ende på det hele,« siger Luciano Moggi, den tidligere supermagtfulde Juventus-direktør, i en ny Netflix-dokumentar 'Bad Sport'.

Moggi var hovedmanden bag – eller syndebukken om man vil – i den såkaldte 'Calciopoli-skandale, der sendte chokbølger gennem italiensk fodbold i 2006.

Som skandalen blev rullet ud i medierne, blev presset på den i dag 84-årige italiener næsten umenneskeligt, fortæller han.

»Jeg havde ikke længere ro i sjælen, og jeg var flov over at gå på gaden, og i de stunder overvejede jeg selvmord, ja,« siger Luciano Moggi:

»Men takket være gud fandt jeg styrke til at leve videre til den dag i dag med stort engagement,« siger italieneren, som taler ud om sin rolle i skandalen i den nye dokumentar.

Moggi og hans direktør-kollega i den italienske storklub, Antonio Giraudo, blev anklaget for at have påvirket påsætningen af dommere til ligakampene, og Juventus blev frataget to mesterskaber samt tvangsnedrykket til Serie B, den næstbedste række.

Moggi og Giraudo slap for fængselsstraf, men blev forvist fra fodboldens verden for livstid.