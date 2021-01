En ny dopingsag har ramt tennis-sporten.

Den ukrainske tennisspiller Dayana Yastremska undersøges grundet en positiv dopingtest.

20-årige Yastremska, som siger, at hun 'er chokeret' over beskyldningerne, er blevet midlertidigt suspenderet af Det Internationale Tennisforbund (ITF).

»Jeg vil gerne slå fast, at jeg aldrig har brugt doping i nogen som helst form. Jeg er forbløffet og chokeret,»skriver hun på Instagram.

Suspendering skyldes, at hun uden for konkurrence tilbage i november 2020 er blevet testet positiv for et forbudt stof af Det Internationale Antidopingagentur (Wada), oplyser ITF ifølge Reuters.

Suspenderingen gælder fra dags dato.

Yastremska er nummer 90 på verdensranglisten for kvinder. På ranglisten for double er hun nunmmer 29. Hun slog i 2019 Caroline Wozniacki, men tabte for et år siden til danskeren i Australian Open.

Hun oplyser, at hun ikke har været i aktion i en turnering siden 9. november, hvor hun fik en negativ dopingtest. Derfor undrer hun sig over, at denne test er positiv.

»Jeg vil nu gøre alt for at cleare mit navn,« skriver Yastremska.