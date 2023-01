Lyt til artiklen

Han træner, spiser og sover. Og så gør han det hele igen. Og igen.

Det er stort set sådan, at Holger Runes liv fungerer lige for tiden. Han tænker ikke på andet.

Den blot 19-årige tenniskomet er nemlig så vild med den sport, han har viet sit liv til, at det nærmest kan blive for meget nogle gange.

Det bekymrer i hvert fald den græske superstjerne Stefanos Tsitsipas, der blev forholdt den unge danskers indtog på verdensscenen, da han lørdag mødte pressen i Melbourne, få dage inden Australian Open serves i gang.

Stefanos Tsitsipas er bekymret for Holger Rune. Foto: SAEED KHAN Vis mere Stefanos Tsitsipas er bekymret for Holger Rune. Foto: SAEED KHAN

»Jeg har set ham arbejde på Mouratoglou-akademiet time efter time. Han er besat af tennis. Du kan se, hvor besat han er af sporten. Han lever, ånder og tænker – tror jeg – tennis hele tiden. Og det kommer med nogle ulemper,« siger den 24-årige græker og fortsætter:

»Tennis er en vigtig del af vores liv. Men jeg er bare lidt bekymret for, om han brænder ud.«

I Rune-lejren er der dog intet, der lige nu tyder på, at den unger dansker risikerer at brænde ud lige foreløbig.

Holger Rune møder tirsdag den serbiske tennisspiller Filip Krajinovic i første runde ved Australian Open.