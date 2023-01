Lyt til artiklen

Holger Rune har sat sig et ekstremt mål for 2023.

For det er ikke ligefrem selvtillid, den unge verdensstjerne mangler, når han bliver spurgt ind til, hvad målsætningen er de kommende 12 måneder.

Han er ikke et sekund i tvivl om, hvad han skal opnå for at kunne stille sig selv tilfreds, når året går på hæld.

»Mine forventninger er at blive nummer ét i verden. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og hvis man skal blive det, så skal man vinde en grand slam. Og hvorfor så ikke starte i Australien?« fortæller den 19-årige dansker til B.T. og tilføjer:

»Det kræver så meget, og jeg ved, det bliver endnu hårdere i år, end det var sidste år. Men jeg vil vinde grand slams. Jeg er så klar til det.«

Og netop en grand slam-turnering er da også, hvad Holger Rune står over for, når Australian Open serves i gang mandag.

Her har den danske tenniskomet dog ikke ligefrem de bedste minder, efter han sidste år blev sendt ud allerede i første runde.

Men Holger Rune, der i skrivende stund ligger nummer 10 på verdensranglisten, forsikrer dog, at han er en helt anden tennisspiller, end han var for blot 12 måneder siden.

»Jeg er den samme uden for banen, men jeg har udviklet mig på alle parametre inde på banen. Og det er forløsende at se, selv om jeg stadig er ung. Jeg har stadig så meget at lære,« fortæller han.

Danskeren har i øvrigt en gylden mulighed for at tage et stort skridt tættere på verdenstoppen de kommende uger.

Holger Rune tager selv tirsdag hul på Australian Open, når han står over for den 30-årige serber Filip Krajinovic.