Holger Rune og Stanislas Wawrinka er godt i gang med at udvikle et hedt forhold på tennisbanen.

I nattens nederlag til schweizeren var danskeren ude med riven som en opfølgning på en kontrovers i efteråret.

Senere har Rune været heftigt aktiv på sociale medier, hvor han svarer flere brugere omkring episoden.

Rune er uden tvivl en spiller, der deler vandene, men hvis du spørger Wawrinka, skal han passe på.

Foto: HARRY HOW Vis mere Foto: HARRY HOW

»Der er ikke meget at sige der. Det eneste, jeg kan sige, er, at han er en ung spiller, allerede en meget stor spiller med et enormt potentiale. Men han er ved at skabe sig et ry i omklædningsrummet, som han en dag vil fortryde,« siger han til L'Equipe i kølvandet på sin triumf over danskeren i Indian Wells i Californien.

Runes stil er noget, der dog tiltaler flere. Heriblandt B.T.s egen sportskommentator Lasse Vøge.

»Det er ilden i øjnene og de sammenbidte tænder, der gør Holger så god. Og det skal han ikke skrue ned for. Han skal ikke finde sig i, at afdankede typer prøver at intimidere ham. Så længe, at de verbale infights bruges som motivationsbrændstof – og ikke distraherer hans fokus,« mener han.

Efter sejren over Rune møder Wawrinka Jannik Sinner i næste runde.