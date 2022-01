Den tjekkiske tennisspiller Renata Voracova er sendt hjem fra Australien, efter at hun ikke levede op til landets coronaregler for indrejsende.

Ifølge nyhedsbureauet dpa har hun lørdag forladt Melbourne og er fløjet til Dubai.

Årsagen er de visumproblemer, som også verdensetteren Novak Djokovic er havnet i efter at være ankommet til Australien.

Problemer, der siden sendte begge spillere på et karantænehotel.

»Jeg sidder i et værelse, og jeg kan ikke gå nogen vegne. Mit vindue er fuldstændig lukket og kan ikke åbnes fem centimeter. Der er vagter over det hele – selv under vinduet, hvilket er ret morsomt. Måske tror de, at jeg vil hoppe ud og løbe væk,« har Renata Voracova, der ikke er vaccineret mod coronavirus, men som tidligere har været smittet, forklaret til DNES og Sport.

»De kommer med mad, og der er en vagt på gangen. Man skal registrere sig, og alt bliver rationeret. Jeg føler lidt, at det er som et fængsel,« forklarede hun, inden hun altså måtte vende snuden mod lufthavnen igen.

Mens Voracova, der nåede at spille en enkelt WTA-doublekamp i Melbourne, er blevet sendt hjem, befinder Djokovic sig stadig på hotellet.

Han kæmper sammen med sine advokater for at få lov til at blive, så han kan deltage i Australian Open.

Hans advokater har fortalt, at han var smittet med coronavirus 16. december, og det skabte siden en del opmærksomhed, da han 17. december blev fotograferet side om side med en masse børn – og uden maske.

Om Djokovic får lov at blive, bliver afgjort mandag, hvor retten skal tage stilling til, om hans dokumentation for at rejse ind i landet har været i orden.