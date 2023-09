Caroline Wozniacki har fået næste års tenniskalender på plads.

Eller i hvert fald starten af den.

For den danske verdensstjerne åbner nemlig 2024-sæson i Auckland, hvor hun skal spille ASB Classic, der afvikles i starten af januar i New Zealand.

Det oplyser turneringen på sin hjemmeside.

Dermed ender den 33-årige dansker med at have holdt pause fra kampe i mere end fire måneder, når hun går på banen i Auckland næste år.

Caroline Wozniacki meddelte nemlig efter årets US Open, at hun ikke havde planer om at deltage i flere turneringer resten af året.

»Jeg er 33 år, og jeg har spillet alle turneringer før. Så jeg vil gerne gøre mig bedst muligt klar til grand slams. Jeg vælger derfor at lave et program, som gør, at jeg fysisk og mentalt er klar til at spille i Australien næste år,« lød det fra Wozniacki på pressemødet, da hun røg ud af grand slam-turneringen i New York.

Her overraskede hun i øvrigt alt og alle, da hun på forrygende vis nåede hele vejen til fjerde runde, hvor hun tabte til den senere vinder af turneringen, Coco Gauff.

