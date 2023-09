Hun har allerede taget beslutningen. Det har de seneste dages eventyr i New York ikke ændret på.

For selv om den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki nåede hele vejen til fjerde runde ved US Open, så bliver ketsjeren dog lagt på hylden resten af året.

Det var planen for få dage siden, og nu slår hun endegyldigt fast, at næste store mål først finder sted i 2024.

Det understregede den danske tennisdronning, da hun på søndagens pressemøde flere gange fik spørgsmålet om, hvad der nu skal ske.

Caroline Wozniacki tabte søndag aften til amerikanske Coco Gauff ved US Open. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki tabte søndag aften til amerikanske Coco Gauff ved US Open. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg er 33 år, og jeg har spillet alle turneringer før. Så jeg vil gerne gøre mig bedst muligt klar til grand slams. Jeg vælger derfor at lave et program, som gør, at jeg fysisk og mentalt er klar til at spille i Australien næste år,« lød det fra Wozniacki på pressemødet, efter hun søndag røg ud af US Open.

Selv om der er vigtige ranglistepoint at hente de kommende måneder, så er det dog ikke ligefrem tenniskampe, hun har på programmet.

Kalenderen er nemlig fuldstændig tom. Indtil videre.

»Jeg tror, jeg skal slappe af og være sammen med børnene. Have lidt familietid og så træne. Der er nok en masse ting, der dukker op, men lige nu har jeg ikke svaret,« forklarede en tydeligt skuffet Caroline Wozniacki.

Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix

Den danske verdensstjerne har nemlig ikke brug for ret mange kampe for at blive klar til næste grand slam-turnering, Australian Open i januar.

Det har de seneste uger i USA bekræftet hende i.

»Jeg er blevet ældre. Og jeg ved, hvad jeg skal gøre for at vinde på banen. Jeg behøver ikke at spille i slutningen af året for at være klar til Australien,« afsluttede hun.

Caroline Wozniacki tabte søndag aften til amerikanske Coco Gauff i fjerde runde ved US Open.

Dermed nåede danskeren at spille syv kampe i år, efter hun i august gjorde comeback.