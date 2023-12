Caroline Wozniacki har taget hele familien med.

For da den danske tennisstjerne 2. juledag satte kursen mod Auckland i New Zealand, hvor næste års første WTA-turnering afvikles, var det med størstedelen af den berømte tennisfamilie ombord på flyet.

Det fortæller danskerens bror, Patrik Wozniacki, til B.T.

»Det er det helt store artilleri. Min far, min mor, David (Carolines Wozniackis ægtemand, red), deres to børn og en barnepige til at hjælpe med børnene,« lyder det fra TV 2-kommentatoren.

Turneringen i Auckland begynder først i næste uge, men allerede nu er familien taget afsted for at komme den ekstremt lange flyvetur og det massive jetlag til livs så hurtigt som muligt.

Det er nemlig uhyre vigtigt, at den danske verdensstjerne er udhvilet, når hun den kommende måned skal forsøge at hente vigtige ranglistepoint i både New Zealand og Australien.

»Det kræver flere dage at komme ovenpå og sove jetlagget ud. Det værste er den lange flyvetur. Den kan godt sætte sig i kroppen, og det er jo svært at gøre ret meget i et fly,« siger Patrik Wozniacki.

De mange rejsetimer er da også én af årsagerne til, at han ikke selv var ombord på flyet tirsdag.

Og han kommer heller ikke til at sætte kursen 'Down Under', når Australian Open begynder i midten af januar.

Der er simpelthen for langt, griner han.

»Jeg bliver hjemme for at passe mine to børn og mit job. Jeg må tage den hjemme fra sofaen. Caroline er jo ikke seedet, så hun kan hurtigt ryge ind i en topseedet spiller i første runde, og så er der altså langt til Australien,« forklarer han og afslutter:

»Vi må kigge ind i næste år, hvis hun stadig spiller dér.«

Inden Caroline Wozniacki tirsdag satte kursen mod New Zealand og Australien, afsluttede hun et langt træningsforløb ved at fejre jul med hele familien i Miami.

