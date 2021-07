Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka vakte stor postyr, da hun forud for grand slam-turneringen French Open meddelte, at hun ville gå imod reglerne og boykotte pressen, inden hun gik skridtet videre og trak sig helt fra turneringen.

Forklaringen lød, at det ikke er naturligt for hende at tale offentligt, mens hun fortalte, at hun også oplever voldsomme bølger af angst, når hun taler med verdenspressen.

Men det giver den kendte amerikanske tv-vært og journalist Megyn Kelly ikke meget for, og det har ført til lidt af en diskussion på Twitter mellem de to.

Mandag kunne man således se Osaka på forsiden af Sports Illustrated Swimsuite, og det fik tilsyneladende bægeret til at flyde over hos den tidligere Fox-vært.

Megyn Kelly mener, at Osaka kun vil stille op til det, hun selv kan kontrollere. Foto: JIM LO SCALZO

'Siden hun sagde, at hun er for introvert til at snakke med pressen efter tenniskampe, har Naomi Osaka lanceret et realityshow, en barbiedukke og er nu på forsiden af Sports Illustrated Swimsuite,' lyder tweetet, som Megyn Kelly har retweetet.

Kelly tilføjede selv, at man ikke skal glemme forsiden og interviewet i både Vogue Japan og Time Magazine.

Man skulle så tro, at historien ender, da det langt fra er første gang, at Megyn Kelly langer ud efter en kendt. Men Naomi Osaka kunne tilsyneladende ikke lade det stå for sig selv og svarede derfor igen med et tweet:

»Siden du er en journalist, går jeg ud fra, at du har taget dig tiden til at undersøge, hvordan det fungerer på aviser. Hvis du gjorde, ville du opdage, at jeg blev fotograferet til alle mine forsider sidste år. I stedet er din første reaktion at hoppe herind og udvise negativitet. Vær bedre, Megan,« skriver japaneren ifølge news.com.

Naomi Osaka har fået både meget kritk, men også opbakning, efter sine afbud til store turneringer. Foto: DAVID GRAY

Derefter ser det ud til, at den succesfulde tennisspiller, der inden længe skal i kamp ved OL i Tokyo, har blokeret Megyn Kelly.

»Stakkes Naomi Osaka blokerer mig, mens hun langer ud efter mig (hun er åbenbart kun hård på tennisbanen). Hun argumenterer tilsyneladende for, at hun blev fotograferet til alle sine forsider før, hun påstod, at hun havde social angst for at håndtere pressen. Sandheden er, at hun bare ikke kan lide det, hun ikke kan kontrollere. Anerkend det.«

Den 23-årige firedobbelte Grand Slam-vinder meldte efter French Open også afbud til Wimbledon, men vil igen være tilbage på banen, når hun på hjemmebane skal forsøge at spille sig hele vejen til OL-guldet.

OL i Tokyo begynder 23. juli.