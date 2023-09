Caroline Wozniacki bliver en del af et stjernespækket hold, der samles i november.

Den danske tennisdronning, der har gjort comeback i løbet af sommeren, havde egentlig udsigt til en meget lang tennispause, men nu begynder der at ske noget med hendes kalender.

Tirsdag kom det frem, at hun ville begynde 2024 i New Zealand, og onsdag står det klart, at hun også skal i aktion i november.

29. november er hun nemlig en del af TennisfestGNP, som afvikles i en kæmpe mexicansk arena, der mest er kendt for tyrefægtning.

Plaza de Toros Mexico i Mexico City. Foto: Rebecca Blackwell/AP/Ritzau Scanpix

Her er der efter nutidens standarder plads til 41.000 tilskuere, men rekorden er et stykke over 50.000.

Til sammenligning kan der sidde knap 24.000 på Arthur Ashe Stadium i New York, hvor US Open blandt andet afvikles.

Sidste år var der ikke singlekampe for kvinder ved begivenheden, men Wozniacki bliver trækplaster sammne med Maria Sakkari, der for nylig vandt sin anden WTA i Mexico.

På herresiden har de lokket verdensetteren Carlos Alcaraz til, og han skal op mod Tommy Paul. Arrangørerne havde også noget at leve op til, for sidste år havde de Rafael Nadal og Casper Ruud på plakaten.