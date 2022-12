Lyt til artiklen

Når du skal til tops i sportsverdenen, kræver det fokus på mange forskellige ting.

Det kan Holger Rune skrive under på. For én ting er at træne for at blive bedre.

Men det er lige så vigtigt at have hovedet med, og derfor har de i Rune-lejren som bekendt allieret sig med B.S. Christiansen, hvis ord på et tidspunkt fik Aneke Rune til at studse et øjeblik, fortæller hun til TV 2 Sport.

For han nøjedes ikke blot med at arbejde med nogle af de frustrationer, danskeren nogle gange er kommet ud med på banen – blandt andet under French Open.

B.S Christiansen er mentaltræner for Holger Rune. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere B.S Christiansen er mentaltræner for Holger Rune. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Han begyndte også at spørge til nogle helt banale ting, der har betydning for det store billede.

»Spiser du nok? Spiser du det rigtige? Spiser og drikker du ordentligt under kampe? Så var jeg sådan: 'Det var da en pudsig ting, at en mentalcoach taler om det.' Men det er jo fuldstændig rigtigt, for som han siger: 'Vi kan jo snakke om nok så mange ting, men hvis du ikke har det rigtige brændstof til at udføre det, så er det spild af tid,'« siger Aneke Rune til TV 2.

Og det viste sig faktisk at være et ekstremt relevant spørgsmål. For Holger Rune fortalte tidligere i december til mediet Relevant Tennis, at han havde fundet ud af, at der manglede noget i kosten.

»Jeg har en kostplan nu, så nu får jeg de ting, jeg behøver. Vi fandt ud af, at jeg ikke fik halvdelen af den mængde sukker og salt, som jeg skulle have for at komme gennem kampene. Derfor fik jeg kramper og nedsmeltninger,« fortalte han.

Holger Rune har haft et forrygende 2022, hvor han er braget frem som nummer 11 på verdensranglisten efter tre ATP-titler og en sensationel kvartfinaleplads ved French Open.

