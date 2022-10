Lyt til artiklen

Holger Rune har trukket sig fra ATP-turneringen Astana Open.

Det fremgår af programmet for turneringen, hvor den danske tennisspiller ikke længere står opført. B.T. prøver at få afbuddet endeligt bekræftet fra Holger Rune-lejren.

Han stod ellers til at møde verdens nummer et, Carlos Alcaraz, i første runde allerede tirsdag - to dage efter finalenederlaget ved ATP-turneringen i Sofia.

Søndag udtalte han, at der var tvivl om hans videre færd og den ellers imødesete kamp mod teenage-kollegaen, der har indtaget verdenstoppen.

»Jeg må træffe en beslutning. Jeg mærkede smerte i mit højre knæ i dag, så vi må se, om jeg bliver klar rent fysisk,« sagde han efter kampen.

Oprindeligt lød planen at spille i Kazakhstan for derefter at tage lidt fri, før det går løs i Stockholm om to ugers tid.

Holger Rune er derudover tilmeldt turneringer i Schweiz og Frankrig i løbet af denne måned.