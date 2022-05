»Tillykke med din nye bil, Holger.«

Det var ordene fra arrangørerne bag ATP-turneringen i München, som den danske tennisstjerne Holger Rune vandt søndag.

Her fik den blot 19-årige dansker nemlig både en præmiecheck på cirka 600.000 kroner samt en spritny BMW i4.

Der var bare ét lille problem.

For den unge tenniskomet kommer ikke selv til at kunne køre bilen hjem til Danmark lige foreløbig. Han har nemlig ikke noget kørekort.

Det fortæller hans mor, Aneke Rune, til B.T. efter den store triumf.

»Han har ikke noget kørekort, men det skal han da have nu! For nu har han jo en bil. Det er for sindssygt. Han er fyr og flamme,« siger hun.

Ifølge det danske stortalents mor har muligheden for at tage et kørekort dog indtil videre ikke passet ind i det unge stjerneskuds kalender.

Holger Rune med sin spritnye BMW i4. Foto: Matthias Schrader Vis mere Holger Rune med sin spritnye BMW i4. Foto: Matthias Schrader

Men det skal der altså laves om på nu.

»Vi skal have fundet en måde at finde noget online teoriundervisning på i hvert fald,« fortæller hun og tilføjer:

»Men lige nu aner vi ikke, hvordan vi får bilen hjem til Danmark. Arrangørerne har sagt, den er i trygge hænder hernede, indtil vi finder en løsning. Havde Holger haft kørekort, så havde han selv kørt hele vejen hjem. Det kan jeg love dig.«

Holger Rune vandt søndag karrierens første ATP-titel, da han efter en forrygende uge i München besejrede den hollandske tennisspiller Botic van de Zandschulp, der dog måtte trække sig fra opgøret ved stillingen 4-3 i hollænderens favør.

En præstation, som Aneke Rune da også satte ord på, da B.T. fangede hende på telefonen:

»Det er en kæmpe forløsning. Hold da op, hvor har han fortjent det. Jeg blev virkelig rørt, for det er ikke noget, man bare lige går ind og gør. Han arbejder så hårdt hver dag samt lægger liv og sjæl i det. I dag kom så belønningen.«

Det danske stjerneskud kom ellers skidt fra start i kampen, men en tydelig frustreret Holger Rune fik dog kæmpet sig tilbage i opgøret til stillingen 3-4.

Kort efter blev kampen dog afbrudt, da van de Zandschulp pludselig forlod banen for at modtage behandling.

Efter stor mystik kom han tilbage for at genoptage kampen. Der gik dog ikke lang tid, før han måtte kapitulere, og dermed kunne danskeren række armene i vejret og juble over ATP-titlen.

Det var i øvrigt ikke kun en bil og en stor pose penge, som Holger Rune modtog søndag eftermiddag.

Det var i øvrigt ikke kun en bil og en stor pose penge, som Holger Rune modtog søndag eftermiddag.