Han havde netop vundet karrierens største kamp, men pludselig blev han dybt overrasket.

Den danske tenniskomet Holger Rune havde kun lige færdiggjort sin takketale ved ATP-turneringen i München, da han fik noget helt andet at tænke på.

For arrangørerne bag den prestigefyldte grusturnering havde nemlig forberedt en særlig gave til den 19-årige dansker.

Foruden den store præmiecheck på cirka en halv million kroner og en spritny BMW, var der yderligere en gave klar til danskeren:

Et par tyske lederhosen.

De traditionelle læderbukser røg da også lynhurtigt på den danske stjerne, som til stor jubel for de mange tyske tilskuere trådte ud på banen efter have lavet et hurtigt tøjskifte.

Og dermed fik han altså overrakt sit første ATP-trofæ i et par nye tyroler-bukser. Du kan se, hvordan det så ud, nederst i artiklen.

Holger Rune mødte søndag hollænderen Botic van de Zandschulp i finalen, hvor danskeren kom skidt fra start.

Men på trods af tydelig frustration hos den dansk stjerne, fik Rune dog kæmpet sig tilbage i opgøret til stillingen 3-4 i hollænderens favør.

Kort efter blev kampen dog afbrudt, da van de Zandschulp pludselig forlod banen for at modtage behandling.

Efter noget tid og stor mystik kom han dog tilbage for at genoptage kampen.

Det blev dog kun til et par enkelte slag, før den hollandske tennisspiller måtte opgive og trække sig fra finalen.

Dermed kunne Holger Rune række armene i vejret og juble over sin største titel i karrieren.