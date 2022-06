Lyt til artiklen

Holger Rune missede onsdag aften semifinalen ved French Open, men det var en helt anden episode, der løb med al opmærksomheden.

For undervejs i opgøret mod den norske superstjerne Casper Ruud, råbte den tydeligt frustrerede dansker nemlig ud til sin spillerboks, hvor hans familie og trænere sad.

»Forlad, forlad, forlad,« kunne man høre den 19-årige tennisspiller råbe fra sin stol på sidelinjen.

Og så forlod hans mor, Aneke Rune, da også på mystisk vis boksen, selv om det ifølge Holger Rune ikke var til hende, at beskeden var rettet imod.

Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Det fortalte han den fremmødte presse efter den dramatiske kamp på Court Philippe Chatrier:

»Det er lidt misforstået, for det var ikke til hende, jeg sagde det, men en helt anden. Hun forlod boksen, men det var ikke til hende.«

Hvem var det så til? En specifik person?

»Nej, det var bare, fordi jeg var frustreret.«

Men hun forlod jo stadion. Hvorfor gjorde hun det?

»Det ved jeg ikke. Sikkert for at få mig til at få fokus tilbage.«

Gennem hele kampen kunne man se Holger Rune spille med følelserne uden på tøjet, og derfor var der da også adskillige tennisfans, som på de sociale medier bed mærke i danskerens attitude på det berømte grus i Paris.

Noget, der også fik Casper Ruud til at ryste på hovedet af sin modstander et par gange.

»Det eneste, jeg har at sige til det, er, at det virkede, som om publikum godt kunne lide det,« lyder det fra danskeren.

Holger Rune tabte onsdag med cifrene 1-6, 6-4, 6-7, 3-6 og missede dermed muligheden for at spille sig i semifinalen.

Holger Rune tabte onsdag med cifrene 1-6, 6-4, 6-7, 3-6 og missede dermed muligheden for at spille sig i semifinalen.