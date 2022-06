Lyt til artiklen

Eventyret er slut!

Kvartfinalen blev endestationen for den danske tennisstjerne Holger Rune ved French Open, da han sent onsdag aften måtte se sig besejret af Casper Ruud.

Den norske superstjerne kørte til tider den unge dansker rundt på gruset i Paris i første sæt, men en forvandlet Rune fik slidt sig tilbage og nappede andet sæt.

Herefter ventede et sandt tie break-drama, hvor særligt én episode med Holger Runes mor stjal alle overskrifter. Her var Ruud dog for stærk for en frustreret dansker.

Og på trods af, at han kæmpede til det sidste, kunne nordmanden i stedet booke billetten til semifinalen.

Herunder kan du læse B.T.s dom over danskerens præstation:

Puha, det startede skidt for det 19-årige stjerneskud. Holger Rune forsøgte at stille sig langt tilbage på banen og diktere spillet, men nordmanden fik sendt nærmest alt retur i første sæt, hvor hans defensiv og serven gjorde ondt på danskeren. Her var han tæt på chanceløs.

I andet sæt var han dog som forvandlet, da han formåede at presse nordmanden til at lave flere fejl – på trods af en monsterserv – og efterfølgende hev sættet i land. Og så selvantændte hele Court Philippe Chatrier!

Det samme skete i tredje sæt, hvor en velspillende Holger Rune dog måtte se tie breaket gå til Ruud. Og så gik det ellers galt for den unge dansker i fjerde sæt, som da heller ikke lagde skjul på sine frustrationer.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

»Forlad! Forlad! Forlad!«

Det var ordene fra Holger Rune undervejs i tredje sæt, da han pludselig kiggede op på sin boks og råbte til sin mor, Aneke Rune, at hun skulle forlade sin plads. Et øjeblik, hvor danskeren åbenbart var så rasende over sit spil, at han lod det gå ud over sin mor.

En underlig episode, hvor hun i samme øjeblik skyndte sig væk. 'Hvad laver du dog, Holger?', sad man og tænkte.

Han er en sublim tennisspiller, ham Holger Rune, men der er stadig et stykke arbejde at gøre på det mentale og ikke mindst modenhedsmæssige plan.

Han hamrede bolden ned i modstanderens banehalvdel og fik hele stadion til at gå fuldstændig amok. For da danskeren midtvejs i andet sæt brød tilbage til stillingen 3-3, lagde han hånden op til øret og opildnede et euforisk publikum. Det kunne de lide at se!

Et øjeblik, der gav kuldegysninger her i Paris. Hvor var det vildt at overvære.

Den her turnering ændrer ALT for Holger Rune. Danskeren vil fremover blive set på med helt andre øjne rundt omkring i verden. Hans navn er for alvor slået fast blandt verdenstoppen, og der sidder næppe nogle tennisfans derude, der tænker, at det her blot var en enlig forestilling fra det danske stjerneskud.

Kvartfinalepladsen betyder også, at Rune tager et stort hop på verdensranglisten, når den bliver opdateret mandag. Og det er så sandelig fortjent efter et eventyr af de helt store på det berømte grus i Paris. En ny dansk verdensstjerne er blevet født!