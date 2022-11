Lyt til artiklen

Holger Rune havde nærmest ikke lukket et øje hele natten, men han måtte bare op og se det.

For få timer efter sit livs triumf tikkede beskeden pludselig ind på telefonen.

Og det, der altid havde stået som en drøm for ham, var nu endelig gået i opfyldelse.

»Det var jo sindssygt lækkert! Ja, altså … det var bare helt vildt at se mit navn dér,« fortæller den 19-årige tennisstjerne, da B.T. møder ham i den norditalienske storby Torino, hvor han i disse dage er førstereserve til årets sæsonfinaler.

Her er det nemlig tydeligt, at han stadig ikke helt er kommet sig over den store forløsning, som han fik for lidt over en uge siden, da ATP-verdensranglisten blev opdateret, og han dermed kunne se sit navn i top-10 for første gang i karrieren.

Et helt særligt øjeblik for den unge verdensstjerne.

»Det var sgu fedt, da ranglisten kom ud. Jeg er blandt de ti bedste i verden, og det er jo en meget lille gruppe i det store billede. Det er noget helt specielt,« lyder det videre.

En historisk placering som verdens tiendebedste tennisspiller er dog på ingen måde noget, der får den danske komet til at puste bare en smule ud.

Dertil har han for længst lagt sig fast på en uhørt målsætning set med rød-hvide øjne.

»Det føles virkelig godt at opnå, men det her er jo blot et delmål på vejen. Jeg vil være verdens bedste,« forklarer Holger Rune.

Og netop derfor har han da også ekstremt nemt ved at bevare den indre sult. For han har først lige taget hul på det, der kan ende med at blive en historisk tenniskarriere.

»Det er ret let for mig at bevare motivationen. Jeg elsker bare tennis, og jeg træner dag ud og dag ind for det. Og så har jeg et godt team omkring mig, som er med til at holde mig sulten efter mere,« siger han og tilføjer:

»De stiller jo store krav til mig, men det gør jeg også selv.«

På trods af det store spring på verdensranglisten og en ny titel som superstjerne er der indtil videre ikke fastlagt nogen målsætning for næste år.

Holger Rune er dog ikke i tvivl om, hvor langt han kan nå i løbet af de næste 12 måneder.

»Vi har ikke sat målene for næste år, men mit eget personlige mål er at blive den bedste, jeg overhovedet kan. Og så vinde en masse grand slams. Gerne dem allesammen,« afslutter han.

Danskeren er lige nu i Torino for at holde sig klar til årets sæsonfinaler.

Og her kan han hurtigt blive en del af den prestigefyldte turnering, hvis én af de otte højest placerede spillere på verdensranglisten pludselig bliver ramt af en skade. Den førsteseedede Carlos Alcaraz har dog meldt fra, så ranglistens nummer ni, Taylor Fritz, er kommet med. Derfor er Holger Rune nu som nummer ti rykket op som ny førstereserve.

