Tina Müller har knap nok afsluttet sin barsel. Men de kommende uger får hun rigtig travlt.

I skrivende stund er hun i Aalborg for at dække DM-ugen, men onsdag blev det offentliggjort, at DR har sikret sig rettighederne til årets udgave af Wimbledon.

Her skal den folkekære vært styre slagets gang fra studiet.

»Da chefen ringede og sagde, at vi ville få rettighederne, og om ikke jeg havde lyst til at tage til London i et par uger, så blev jeg sgu blæst bagover. Det bliver magisk,« siger Tina Müller til B.T.

Tina Müller var vært for Dansk Melodi Grand Prix 2022 sammen med Martin Brygmann.

Tidligere i karrieren har DR-værten dækket både OL, Tour de France samt VM i både fodbold, håndbold og cykling.

Men at dække Wimbledon bliver noget helt særligt.

»Jeg har de seneste 15 år dækket mange store sportsbegivenheder, men Wimbledon er faktisk én af de få turneringer, som længe har stået på min bucket-liste,« fortæller Tina Müller.

»Det er jo en vanvittig fed og mytisk turnering, der gemmer på nogle af de største øjeblikke i sportshistorien.«

Wimbledon afvikles 3.-16. juli, og her bliver det også noget særligt for Tina Müllers lille familie.

Kæresten Anders og parrets lille pige, Emma, som blev født i oktober i fjor, flytter nemlig med til London i nogle uger, mens turneringen står på.

Nomadetilværelsen er faktisk allerede startet, da de også følger Tina Müller til det nordjyske i denne uge.

»Lige nu dækker vi DM-ugen i Aalborg, og så når jeg lige at have fem dage hjemme, inden turen går til London. Det er lige på og hårdt efter barslen, men jeg føler mig mega privilegeret over at få store sportsoplevelser med forrygende kollegaer og familien på sidelinjen,« siger DR-værten.

Henrik Liniger skal blandt andre flankere Tina Müller i DRs dækning. Han vil dog ikke være at finde i studiet, men i kommentatorboksen.