Hvis du ikke kan få nok af Holger Rune, skal du læse videre nu.

Onsdag melder DR, at man har sikret sig rettighederne til årets udgave af Wimbledon, der starter 3. juli.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Clara Tauson skal igennem kvalifikationen for at komme med i hovedturneringen, og hvis der produceres billeder fra hendes kampe, vil man også kunne følge med på DR.

Tauson skal allerede spille kvalifikation 26.-29. juni.

»Holger Rune og Clara Tauson har igen fået tennisfeberen til at rase herhjemme, og det var oplagt at slå til, da vi fik muligheden for at samle danskerne om tennis fra Wimbledon denne sommer,« siger Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten.

Sidste år skulle man tune ind på TV 2s kanaler for at se den britiske grand slam-turnering, men i år fokuserer kanalen på Tour de France.

I år bliver det altså på DR i stedet for, hvor blandt andre Henrik Liniger vil stå for at kommentere kampene, mens Tina Müller tager plads i DRs Wimbledon-studie.

Herresinglefinalen i den prestigefyldte turnering spilles søndag 16. juli.