Caroline Wozniacki har kun én mulighed tilbage.

For skal den danske verdensstjerne gøre sig nogle forhåbninger om et nyt tenniseventyr ved Australian Open i januar, så kræver det hjælp fra arrangørerne.

Det er nemlig kun et wildcard, der kan sørge for, at den 33-årige dansker får lov til at indtage hardcourtunderlaget i Melbourne, efter hun er vendt tilbage på topplan.

Caroline Wozniackis nuværende placering på verdensranglisten som nummer 236 rækker ikke til en direkte plads i hovedturneringen.

Foto: Will Oliver/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Will Oliver/EPA/Ritzau Scanpix

Og på grund af danskerens beslutning om at stoppe karrieren i 2020, så viser det sig faktisk, at hun for længst har afskrevet sig selv muligheden for at tage en helt særlig finte i brug.

For året inden danskerens karrierestop besluttede WTA nemlig at indføre en regel om 'beskyttet rangering'.

En regel, der tilgodeser de kvindelige tennisspillere, som er tvunget til at tage mere end et års pause fra banen – særligt på grund af graviditet eller sygdom.

Her kan de spillere, som eksempelvis har været på barsel i mere end 52 uger, ansøge om at få frosset deres rangering, fra da barselsperioden startede.

Det kan de gøre i 12 turneringer inden for en treårig periode efter et comeback.

Der er dog ét problem, som udelukker Caroline Wozniacki fra at kunne gøre brug af det gyldne smuthul, selv om hun har fået to børn siden beslutningen i 2020.

For danskeren traf nemlig selv beslutningen om at stoppe karrieren, inden hun overhovedet var blevet gravid.

Og derfor blev danskerens ranglistepoint nulstillet i dét øjeblik, hun lagde ketsjeren på hylden.

Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

Af samme årsag kan hun altså dermed ikke læne sig op af WTA-finten. Det er i stedet kun et wildcard, der kan hjælpe hende i januar, bekræfter hendes bror, Patrik Wozniacki, over for B.T.

Han understreger dog, at familien føler sig ret overbevist om, at et wildcard bliver sendt danskerens vej.

»Vi regner med, at Caroline får et wildcard til Australian Open, da hun er tidligere vinder af turneringen. Det er hendes eneste mulighed for at komme med i turneringen, da hendes rangering i øjeblikket ikke er god nok til at komme med i hovedturneringen,« lyder det.

Den danske tennisstjerne må dog væbne sig med en masse tålmodighed.

For ifølge arrangørerne af Australian Open, der begynder 14. januar, kommer der til at gå lang tid, før beslutningen om tildelingen af wildcards finder sted.

»Wildcards bliver generelt først annonceret, når vi kommer tættere på turneringen. Og lige nu er der ingen specifik dato for det,« skriver turneringens PR-chef, Prue Ryan, i en mail til B.T.

Mens Caroline Wozniacki venter på den gyldne besked fra de australske arrangører, har hun taget hul på et længerevarende træningsforløb i Miami.

