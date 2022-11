Lyt til artiklen

Fansene venter gerne i timevis for at få bare ét glimt af verdensstjernerne.

Og det gælder især den danske tenniskomet Holger Rune.

For efter han er braget ind i top-10 på verdensranglisten, har interessen for den blot 19-årige dansker nået nye højder.

Det vidnede lørdag aften i hvert fald om, da Paris Masters-vinderen forlod sit luksuriøse hotel i Torino, hvor årets ATP-sæsonfinaler afvikles.

Holger Rune vandt søndag Paris Masters. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Her var der nemlig stor jubel, da danskeren trådte udenfor døren og hilste på de mange fremmødte fans, inden han satte sig ind i bilen og kørte mod træningsanlægget ved den ikoniske Palasport Olimpico-arena.

»Holger! Holger! Holger!« råbte flere af de fremmødte tennisfans ligeledes i den norditalienske storby, da danskeren brugte et par sekunder på at skrive autografer og få taget billeder.

»Vi er store fans af Holger, og jeg så ham spille i Paris i sidste uge,« sagde Alessandro Bovo til B.T., inden han stolt viste sin selfie med danskeren frem.

Den massive opmærksomhed og rockstjerne-status, som der pludselig har ramt Holger Rune, ser dog ikke ud til at påvirke ham det mindste.

Sara Grazioli og Alessandro Bovo var mødt op for at få et glimt af Holger Rune. Foto: Bax Lindhardt

Sådan virkede det i hvert fald, da B.T. mødte ham ude foran hotellet og spurgte ind til det menneskehav, der havde taget plads i håb om at få et glimt af danskeren.

»Fint, fint,« lød det kortfattet fra Holger Rune.

Det er søndag, at sæsonfinalerne serves i gang, og her er danskeren i skrivende stund førstereserve til den prestigefyldte turnering, hvor der er store millionsummer og adskillige ranglistepoints på spil.

Med rollen som førstereserve skal Holger Rune dog stadig holde sig klar og træne, som om han skulle på banen.

For lige nu skal der nemlig blot et enkelt afbud fra én af de otte højest rangerede spillere på ATPs verdensrangliste til, før han får et gyldent opkald.

Og sker det, kan der ligge store præmiepenge og vente på det danske tennishåb.

Det er de otte højest rangerede spillere på ATPs verdensrangliste, der skal kæmpe om trofæet i Torino.

Men efter Holger Runes triumf ved Paris Masters sidste weekend, hvor han besejrede superstjernen Novak Djokovic, har han taget et stort spring på verdensranglisten.

Så stort, at han ligger nummer 10 i verden, og på grund af et pludseligt afbud til sæsonfinalerne fra verdens nummer ét, Carlos Alcaraz, er Rune pludselig snublende tæt på en plads.

B.T. er rejst til Torino, og i videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan det så ud, da Holger Rune blev tiljublet af fansene.