Caroline Wozniacki er godt i gang med forberedelserne til sin længe ventede afskedskamp.

Og her tyder noget på, at den danske verdensstjerne er på vej tilbage i tennisform.

Det afslører en video, som den 31-årige dansker lørdag har delt på Twitter – tre måneder før den udsolgte afskedskamp i København.

»Tilbage! Jeg er sandsynligvis øm i morgen,« skriver Caroline Wozniacki i opslaget, som du kan se nederst i artiklen.

Wozniacki med far Piotr og manden David efter karrierestopppet i 2020. Foto: GREG WOOD

Den tidligere Australian Open-vinder møder 9. februar tyske Angelique Kerber i Royal Arena i København. Oprindeligt lød planen, at afskedskampen skulle være spillet sidste år, men på grund af coronakrisen blev kampen udsat to år.

Dengang var det ligeledes planen, at danskerens modstander i showkampen skulle have været veninden Serena Williams, men en skade til en amerikanske superstjerne har gjort, at det i stedet bliver Kerber, som bliver en del af Wozniackis sidste kamp.

Lørdagens opslag har dog efterfølgende givet adskillige tennisfans på de sociale medier fornyet tro på, at Caroline Wozniacki måske kunne være interesseret i et overraskende comeback på tennisbanen ude i fremtiden.

Du kan set et udpluk af de mange håbefulde kommentarer fra tennisfansene herunder:

'Det her må vist være forberedelserne til et comeback.'

'Jeg tror, at Wozniacki kan komme tilbage på touren en dag. Vi savner dig.'

'Det dufter af et comeback. Det er sådan her, det starter.'

'Jeg ville elske at se dig tilbage på touren.'

'Vi ses til US Open næste år.'

'Kan du ikke komme tilbage og spille igen en dag?'

På trods af de mange kommentarer, skal fansene dog ikke ligefrem forvente, at Caroline Wozniacki kommer til at gøre comeback.

Danskeren har nemlig flere gange slået fast, at det er slut med tennis, da hun i stedet har valgt at fokusere på sin rolle som mor.

Caroline Wozniacki er gift med den tidligere amerikanske basketballspiller David Lee, og i juni kunne parret fortælle, at de var blevet forældre til en lille pige, der har fået navnet Olivia.

Danskeren stoppede sin aktive tenniskarriere i januar 2020 efter Australian Open.