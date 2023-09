Den danske tennisstjerne Holger Rune har fundet kærligheden i italienske Caroline Donzella, der allerede har fulgt ham rundt til kampe.

Lørdag blev den offentlige hemmelighed omkring forholdet så helt officielt, inden Holger Rune tog af sted til Kina, hvor han befinder sig i disse dage forud for hans deltagelse i China Open.

Og den italienske model og ejendomsmægler er allerede et stort hit hos familien Rune, fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune.

'Caroline er fantastisk ukrukket og nede på jorden. Man kan kun holde af hende, og alle i familien synes, hun er en skøn pige,' skriver hun i en sms til B.T.

Aneke Rune i selskab med sin nye svigerdatter Caroline Donzella ved Wimbledon i sommer. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Og det er ikke helt tilfældigt, at de to fik øjnene op for hinanden. Det var næsten umuligt andet på grund af geografien.

'De har mødt hinanden i Monaco, hvor Caroline bor. De bor ikke så langt fra hinanden. Og det er jo to smukke mennesker, så man kan da godt forstå, at de fik et godt øje til hinanden,' lyder det videre fra Aneke Rune.

Holger Rune har fået en svær lodtrækning ved China Open. I første runde skal han op imod canadiske Felix Auger-Aliassime. Her skal han forsøge at bryde en dårlig stime på hele syv nederlag i træk.