Med Novak Djokovic som storinvestor hævder det danske selskab QuantBioRes at være på vej med en kur mod antibiotikaresistens.

Selskabet vil »næste måned« publicere en videnskabelig artikel, der viser, hvordan en særlig behandling gør det muligt at bekæmpe bakterier med medicin, de ellers har udviklet resistens mod.

»Vi har testet midlet på en af de mest resistente e-colibakterier, og vi har gode resultater,« siger direktør Ivan Loncarevic til B.T.

Antibiotikaresistens er en af de helt store trusler mod folkesundheden, da det forhindrer behandling af potentielt farlige infektioner. Selskabet har ikke fremvist konkrete beviser på at kunne bekæmpe antibiotikaresistens.

Direktør Ivan Loncarevic. Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Direktør Ivan Loncarevic. Foto: Foto: Privatfoto

Flere eksperter har før udtryk skepsis mod QuantBioRes, som sidste år hævdede at være på vej med kuren mod corona. Loncarevic har afvist anklager om, at selskabets metoder minder om alternativ medicin.

Direktøren forklarer, at det menneskelige enzym 'betalactamase' er skyld i resistens mod visse former for antibiotika, og at selskabet udvikler en såkaldt peptid til at bremse enzymet. »Når du tager vores peptid, virker medicinen igen,« siger han.

Den forklaring giver god mening ifølge læge og professor i folkesundhed Lars Bjerrum, som dog understreger, at han endnu ikke har set konkret data på processen og ikke kender selskabet.

»Det er rigtigt, at betalactamase hæmmer noget antibiotika, og jeg har godt hørt, at man kan stoppe den proces. Kan deres peptid gøre det, lyder det lovende, fordi det vil gøre det muligt at bruge gammeldags penicillin igen,« siger han.

En peptid er et stof, der ligesom protein består af aminosyrer. Det forekommer naturligt i kroppen.

Pengene fosser ud

Selskabet er 80 procent ejet af serbiske Novak Djokovic, tidligere Wimbledon-vinder og verdens andenbedste tennisspiller.

Djokovic har skudt penge i firmaet, som i sit seneste regnskab fra 2022 viser tre millioner kroner i underskud og negative egenkapital på seks millioner kroner.

Det skyldes ifølge direktøren, at selskabet investerer i forsøg og udvikling.

»Man bruger penge på udvikling,« siger Ivan Loncarevic og understreger, at Djokovic kommer til at skyde flere penge ind i selskabet.

Direktøren håber og venter, at medicinen kan komme på markedet om halvandet år, siger han.

»Vi har udviklet en metode som de eneste i verden, som kan klare det her. Og vi har gode resultater. Det er en succeshistorie.«