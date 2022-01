Novak Djokovic er under stor lup i Australien, hvor han siden onsdag har været i karantæne.

Dag for dag udvikler dramaet sig om den uvaccinerede tennisstjerne.

Djokovic er angiveligt træt af livet på coronahotellet, der efter sigende både har kryb og skader, som Djokovic ikke bryder sig om.

Det skriver en kroatisk journalist på sin Twitter-profil.

Derfor har han anmodet om at rykke over på et andet hotel, hvor hans team og ejendele også er.

Den anmodning har den australske regering dog afvist. Derfor må Djokovic blive i det karantænehelvede, han har befundet sig i i nogle dage efterhånden.

I flere måneder har der været tvivl om Djokovics deltagelse i Australian Open, da han ikke har villet fortælle, om han er vaccineret mod coronavirus.

Tirsdag i denne uge kunne Djokovic så fortælle, at han var på vej til Australien, da han havde fået medicinsk dispensation for vaccinen.

Serbian fans are not stopping. Singing a patriotic song "Tamo daleko" in front of the hotel where #Djokovic is at. pic.twitter.com/tt3CQlkIXL — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 8, 2022

Det bragte ham i strid modvind særligt i Australien, da mange mente, at verdensetteren, der tidligere har udtalt sig kritisk om vacciner, havde fået særbehandling.

Historien sluttede da også langt fra her. Da Djokovic sent onsdag aften lokal tid landede i Melbourne, blev han i flere timer tilbageholdt på grund af visumproblemer.

Han blev derefter sendt på karantænehotel, hvor han har opholdt sig siden.

Efter planen skal en dommer på mandag vurdere, om Djokovic skal have lov til at blive i landet, eller om han skal sendes hjem.

Australian Open begynder 17. januar.