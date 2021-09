Efter mange år i hovedstadsklubben HIK er det nu slut.

Den danske tenniskomet Holger Rune har valgte at skifte fra den ene danske klub til den anden, da han fra 1. september nu tørner ud for KB.

Det melder den københavnske klub i et Facebook-opslag.

'Det er med stor glæde, at vi kan tilbyde Holger Rune til vores klub fra den kommende indendørssæson. Holger kommer til klubben efter mange år i HIK,' skriver klubben i deres opslag.

18-årige Holger Rune kommer til at spille en vigtig rolle for alle de unge talenter i klubben.

'Holgers rejseaktivitet er selvsagt stor, men det betyder meget, at Holger kan være med til at inspirere vores unge mennesker med hans tilstedeværelse og store engagement på og uden for banen,' melder KB.

Holger Rune ses som en af tennissportens nye spirende stortalent. Senest voldte han den suveræne verdensetter, Novak Djokovic, problemer ved første runde af grand slam-turneringen US Open.

Danskeren snuppede et sæt fra Djokovic, men serberen endte med at vinde med 3-1 i sæt mod en særdeles hårdtarbejdende Holger Rune. Opgøret blev spillet på en af sportens største scener på Arthur Ashe Stadium foran tusindvis af tilskuere.

Og det danske tennispublikum havde efter den flotte præstation glædet sig til at se Holger Rune spille på dansk grund.

Men Holger Rune har meldt afbud til det danske Davis Cup-hold, der i næste uger skal spille mod Thailand.