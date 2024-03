Modbydelig styrke!

Caroline Wozniacki viste flot spil mod franskmanden Clara Burel ved første runde af Miami Open.

Danskeren storspillede til tider på hjemmebanen og vandt med 6-1, 6-4.

Her følger B.Ts dom fra den flotte præstation:

Wow! På 22 minutter smadrede hun talentfulde Clara Burel ud i første sæt. 6-1-bedriften fik aktiveret en X-konto, der udelukkende er dedikeret til formålet. Og på bare lidt over samlet en time var Wozniacki videre til anden runde. Undervejs viste hun et imponerende højt niveau, der kan love godt for resten af turneringen i Miami. Franskmanden kæmpede med næb og kløer i andet sæt, men den gik ikke. Høj klasse!

Kunne fysikken holde? Det lod til det i opgøret mod Burel. Wozniacki har ellers døjet meget med en drilsk storetå, men den lynhurtige eksekvering i første runde betød, at danskeren ikke for alvor blev presset i den stegende hede i Florida.

'Han skal altså stoppe med at farve det hår, det klæder ham ikke,' lød ordene med et smil fra sønikke Patrik Wozniacki i kommentatorboksen. For undervejs i opgøret klippede kameraet flere gange over på Caroline Wozniackis far og træner Piotr Wozniacki og hendes ægtemand David Lee. Årsagen til kommentaren var på toppen af Piotr Wozniackis hoved. Han kom altså til opgøret med en ny hårfarve og stjal showet.

Nu venter ukrainske Anhelina Kalinina i anden runde på Wozniacki. Og det bliver en førstegangsoplevelse for danskeren, der aldrig har mødt Kalinina før. Det var tæt på i 2018, men her måtte Wozniacki trække sig med en skade. Intet tyder dog på, at historien skal gentage sig. Det ser godt ud for danskeren, der kan se frem til en spændende uge på hjemmebane i Miami.