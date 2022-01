Hele verden taler om den serbiske tennisspiller Novak Djokovic. Men de taler ikke om hans mange triumfer.

Hele verdens kritiske blik er i stedet rettet mod den uvaccinerede tennisstjerne, der efter et uskønt og rodet forløb for anden gang har fået sit visum afvist – nu af den australske immigrationsminister, Alex Hawke.

Dermed kan han – som det ser ud nu – ikke deltage i Australian Open, der starter mandag.

Sent fredag aften blev Novak Djokovic tilbageholdt af de australske myndigheder. Det skyldes, at han skal i retten natten til lørdag dansk tid. Her skal det besluttes, om han må blive i landet eller ej.

Sagaen har stjålet overskrifter verden over. Og ud over de serbiske fans er det ikke mange, der bærer Djokovic' sympati blandt tennisentusiaster og fans. Rollen, som manden, alle elsker at hade, er dog langt fra uvant for tennisstjernen.

Senest stjal han overskrifterne, da han indrømmede at have deltaget i et interview med den franske avis L'Equipe i december, selvom han var smittet med corona. Det kom nogenlunde samtidig med, at han erkendte at have løjet i sine indrejsepapirer, da han ankom til Australien.

Men det er faktisk langtfra uvant for Djokovic at være det sorte får. Gennem hele sin karriere har han oplevet modgang og et publikum, der ofte har buhet ad ham, når han ind- og udtræder tennisarenaen.

Djokovic har ofte gjort sig bemærket. Negativt. Eksempelvis da han i 2020 påstod, at mennesker kan ændre den kemiske sammensætning af mad og vand via tanker og følelser.

»Jeg har set mennesker forvandle det mest forurenede vand til det mest helbredende vand via tankens kraft,« lød det fra Djokovic i et Instagram-opslag.

Netop sådan en påstand kendetegner den serbiske verdensstjerne godt, fortæller Michael Mortensen til B.T.

Mortensen er tidligere professionel tennisspiller og sidenhen ekspert. Han har fulgt Djokovic gennem hele karrieren og snakket med ham flere gange.

»Det er typisk ham med sådan nogle udbrud. Han har gennem hele karrieren haft svært ved at trænge igennem til fans, som Rafael Nadal og Roger Federer har gjort i stor stil,« siger han og fortsætter:

»Jeg er sikker på, at Djokovic ikke ønsker at være upopulær, og han har da også tit prøvet at gøre sig bemærket netop for at øge sin popularitet. Ofte har det bare været nogle kejtede forsøg, som har svækket hans popularitet endnu mere, end den var i forvejen.«

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Den lidt halvskøre påstand fra Djokovic om, at vand kan ændre sammensætning med tankens kraft er langtfra eneste gang, at verdensetteren har gjort sig bemærket.

I 2016 hyrede han en vejrtrækning- og mentaltræner, der mest af alt var kendt for sin meditationsteknik, som inkluderede at kramme træer.

Det medførte en del undren blandt tennisfans, der latterliggjorde Djokovic med forskellige memes og sjove klip.

Også på banen har hans opførsel vakt undren. Og kritik. Gennem hele sin karriere har Djokovic benyttet sig af såkaldte 'taktiske toiletbesøg' og 'taktiske skadespauser'.

Pludseligt opståede skader, der i langt de fleste tilfælde bliver ordnet uden problemer, og en pludselig toilettrang, som han faktisk har indrømmet også styrker ham mentalt. I begge tilfælde kommer pauserne på tidspunkter, hvor Djokovic ikke spiller sit bedste spil, og derfor provokerer det folk.

»Der er en vis mystik ved ham, som der ikke er på samme måde ved Nadal og Federer. Jeg tror dog også, at det er hans ulempe, at Nadal og Federer også har været med på touren, samtidig med at Djokovic har været. De to har begge været eksemplariske sportsmænd på alle tænkelige måder, og så er det bare nogle hårde gutter at sammenligne sig med,« siger Michael Mortensen og fortsætter:

»I takt med det dårlige udgangspunkt i forhold til popularitet begyndte flere og flere ting at provokere publikum. Måden han spillede på var kedelig, måden han takkede fansene på efter kampen var underlig, og generelt blev hans person mere og mere underlig ifølge fans.«

I de seneste år er den negative stemning kun vokset i takt med coronaens indtog.

I juni 2020 var Djokovic medarrangør og frontfigur til tennisturneringen Adria Tour, der blev afholdt i Beograd, hvor Djokovic stammer fra.

Sådan så det ud, da Djokovic skød en bold på en linjedommer til US Open i 2020. Djokovic blev smidt ud af turneringen omgående. Foto: AL BELLO Vis mere Sådan så det ud, da Djokovic skød en bold på en linjedommer til US Open i 2020. Djokovic blev smidt ud af turneringen omgående. Foto: AL BELLO

Turneringen endte i noget af et coronakaos, hvor der hver dag kom flere og flere coronasmittede. Efterfølgende fik turneringen stor kritik for ikke at overholde coronaprotokoller og generelt ikke at tage pandemiens tilstand alvorligt.

Senere i 2020 kom Djokovic i endnu en uheldig hovedrolle, da han tyrede tennisbolden på en linjedommer. I arrigskab skød Novak Djokovic – uden at kigge – bolden mod bagvæggen, hvor den ramte en linjedommer på halsen.

Alle disse episoder krydres i den kulørte presse med vedholdende rygter om utroskab imod sin barndomskæreste og nuværende kone, Jelena Djokovic, hvilket også har skabt ar i Djokovics glansbillede.

Mandag begynder Australian Open. Uden verdensetteren, som alle elsker at hade. Novak Djokovic.