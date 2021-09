Hun vandt US Open på helt sensationel vis. Blot 18 år gammel.

Og den useedede Emma Raducanu skulle selvfølgelig fejres efter den store triumf.

En af dem der var med til festen var den tidligere verdensetter Tim Henman, og han afslører nu, at det var noget af en fest.

»Da Emma var færdig med medierne og havde fået taget billeder, gik vi alle ombord på en minibus. Der var en, der satte 'Sweet Caroline' på, og jeg har denne her fantastiske video på min telefon, hvor alle synger med.«

Britiske Emma Raducanu med pokalen efter at have slået Leylah Fernandez fra Canada i finalen i damesingle i US Open.

Det fortæller han til Daily Mail. Gæsterne skulle selvfølgelig have noget at spise, og her faldt valget på sushi.

»Det var en meget speciel aften og nat, og det var et privilegium, at jeg var inviteret og kunne være med. Vi kiggede tilbage og talte om alt det, der skete de seneste uger,« fortæller han og løfter også sløret for, hvornår det hele sluttede.

For der var bestemt ikke tale om at gå hjem ved midnat.

»Jeg tror ikke, jeg gik, før klokken var 04.45. Det var bare sådan en glædelig anledning, og alle nød virkelig festen,« fortæller Tim Henman om festen, der foregik i en privat suite på et hotel på Manhattan.

Emma Raducanu på den røde løber til Met Gala.

Emma Raducanu vandt finalen ved US Open over Leylah Fernandez, og efterfølgende fortalte den 18-årige brite, hvordan strenge forældre har været med til at forme hende.

»Mine forældre har haft en stor rolle i, hvor jeg er i dag. De var ret hårde ved mig, da jeg var yngre, og det har formet mig. Jeg tror, det hjælper mig på de store scener i dag. De er mine største kritikere og svære at gøre tilfredse, men jeg fik dem med denne her sejr. De var så glade og stolte af mig,« siger hun til BBC.

Med sejren fulgte en præmiecheck på næsten 16 millioner kroner. Dog afslørede Emma Raducanu, at hun ikke havde planer om hverken at købe ny stor bil eller en bolig. I stedet skulle hun have fingrene i nogle nye høretelefoner, fortalte hun.

»Der har kørt en joke på mit team siden min kvalifikationskamp, hvor jeg tabte mine AirPods og ikke kunne finde dem igen. Så derfor har jeg hele tiden sagt til mig selv inden hver kamp, at hvis jeg vandt, ​​så kunne jeg købe et par nye AirPods,« fortalte hun.