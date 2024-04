Den australske svømmestjerne Emma McKeon har smidt en bombe om sin fremtid.

For selv om hun har nydt stor succes, når hun tidligere i karrieren har været med ved OL, så bliver sommerens udgave i Paris den allersidste i karrieren.

Det fortæller den blot 29-årige svømmer til OLs egen hjemmeside.

»Svømning vil altid være en del af mit liv, og det har det jo altid været indtil videre. Men det her bliver uden tvivl mit sidste OL. Så det er jeg spændt på,« siger Emma McKeon.

Svømmestjernen har været med ved to olympiske lege tidligere - i Rio de Janeiro i 2016 og i Tokyo i 2021.

Og dét med stor succes.

Hun er med 11 medaljer den australier, der har taget flest olympiske medaljer, ligesom hun til sommer kan slå rekorden for flest australske guldmedaljer, da hun lige nu er ved siden af svømmeren Ian Thorpe på fem medaljer af fineste karat.

Noget, som hun har i sinde at forfølge.

»Succes i Paris vil for mig være at svømme hurtigere end nogensinde,« siger McKeon, hvis OL-total lyder på fem guld, to sølv og fire bronze.

McKeon tog efter legene i Tokyo en pause fra svømningen, men motivationen vendte tilbage til at forfølge et nyt OL-togt.

Privat danner den 29-årige svømmer par med Cody Simpson, som både udmærker sig som svømmer og som popstjerne - læs mere om de to her.