Rygterne har længe svirret omkring en romance mellem dem.

Og nu har Cody Simpson og OL-guldvinderen Emma McKeon endelig bekræftet, at de er mere end blot svømmekollegaer. Det skriver Daily Mail.

I weekenden stod de nemlig frem som kærester på den røde løber i Queensland. Her gik de sammen hånd i hånd, imens de poserede for de mange kameraer.

Tilbage i maj var Cody Simpson gæst i 'Today'-showet hos Karl Stefanovic. Her blev han spurgt til sit forhold til Emma McKeon, efter et medie havde skrevet, de datede i hemmelighed og var flyttet sammen.

»Ven, jeg er her for at tale om svømning. Jeg ved ikke, hvad du vil have, jeg skal sige,« lød det dengang fra Simpson, der også kvitterede med et nervøst grin.

Den 23. maj delte Cody Simpsom en video på sin Instagram-profil, der viste ham ved siden af Emma McKeon.

Her fik han en besked om, at han for første gang var udtaget til det australske landshold, og videoen satte for alvor gang i snakken om forholdet mellem de to australiere. Videoen kan ses i bunden af artiklen.

Cody Simpson er egentlig mest kendt for at være popstjerne, men for et par år siden tog han en beslutning om at vende tilbage til svømning. Hans klare mål er at blive klar til OL i Paris om to år.

Det var musikkarrieren, der gjorde, at Cody Simpson droppede sin store passion for svømning i første omgang, men nu er han altså vendt tilbage.

Ud over at være kendt for musikken er Cody Simpson de sidste par år blevet kendt for sit privatliv. Det skyldes, at han i adskillige måneder dannede par med sangerinden Miley Cyrus, inden de gik fra hinanden i august 2020.

Emma McKeon er en stor stjerne inden for svømning. Det beviste hun ved sidste års OL i Tokyo, hvor hun indkasserede intet mindre end fire guldmedaljer – blandt andet i 50 meter fri, hvor Pernille Blume vandt bronze – samt tre bronzemedaljer.