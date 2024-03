Florent Manaudou har netop lagt en video op, hvor han kysser en anden end Pernille Blume.

I september 2021 fortalte Pernille Blume og hendes franske svømmekollega Florent Manaudou, at de skulle giftes.

Siden fik de spørgsmål om, hvornår den store dag skulle være, men de havde øjensynligt ikke travlt.

Nu har franskmanden netop delt en video på Instagram, hvor han kysser med en anden kvinde ved navn Lola Dumenil.

»Vi går sammen,« skriver Manaudou og Dumenil - efterfulgt af et hjerte.

Den franske svømmers følgeskare er oppe på 335.000, og mange kommentarer til opslaget vedrører Blume.

De to har slettet Instagram-opslag med hinanden - også det hvor de annoncerede deres forlovelse - men de har ikke meldt noget officielt ud.

B.T. har ringet til den danske OL-guldvinder, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

Blume tog for nylig en kontroversiel rolle på sig, men blev forsvaret af SvømDanmark, hvor hun er mentor for de danske landsholdssvømmere - læs mere her.