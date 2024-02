Pernille Blume er dukket op i en ny kontroversiel rolle.

Verdens bedste svømmere har været samlet i ørkenstaten de sidste uger, og den danske OL-guldvinder er verdensforbundets ansigt udadtil - også i Qatar.

»Det har været en fed dag,« siger Blume blandt andet i promotionvideoen efter ørkensafari og lokal bespisning.

Det autokratiske land Qatar har gennem flere år været under heftig beskydning, navnligt op til VM i fodbold i 2022, hvor landet blandt andet blev kritiseret for deres ringe forhold for migrantarbejdere, homoseksuelle og pressefolk.

18. januar blev hun præsenteret som mentor for de danske landsholdssvømmere, og 24. januar blev det offentliggjort, at hun skulle være ambassadør under verdensmesterskabet i februar. B.T. har siden mandag ved middagstid forsøgt at få et interview med Blume selv via SvømDanmark, men det har ikke været muligt.

SvømDanmarks direktør Allan Nyhus forklarer dog, at de støtter hende fuldstændig i rollen som ambassadør for World Aquatics - også selvom det indebærer opgaver i det kontroversielle land, hvor han godt kan se dilemmaerne.

Hvad synes I om, at VM ligger i Qatar?

»Det er jo sådan, landet ligger. Vi opfordrer løbende til, at man investerer mere i at tiltrække events til Danmark og lande med et mindset, der ligner vores.

»Men vi må også bare sige, at hvis ikke den vestlige verden gør noget, så kommer der bare endnu flere events i lande, som vi ikke altid er helt enige med. Skal vi så blive væk eller deltage? Vi tror, at man forandrer tingene ved at være til stede.«

Der har ikke været en formel kongres ved dette VM, men den danske formand Pia M. Johansen har alligevel været afsted for at have dialog med de andre landes repræsentanter.

Hvordan har I det med, at Pernille Blume er ambassadør for mesterskabet?

»Hun er ambassadør for World Aquatics, og som nævnt så synes vi, at det er vigtigt at være til stede - også for Pernille. Hun har været med til at promovere en antidoping-workshop ved VM, og tidligere har hun været med verdensforbundet i Nepal for at udvikle svømning der.«

»VM ligger, hvor det ligger, så jeg synes ikke, at hendes engagement ligger hos Qatar.«

»Det er vigtigt at være der, så man kan udøve indflydelse, og det synes jeg også, at Pernille gør på sin måde.«

Men er hun ikke i fare for at legitimere landet, når hun sætter sig i en bil og kører på ørkensafari, spiser dejlig lokal mad og siger, at det har været en skøn dag?



»Det tror jeg, at vi alle sammen er.«

»Pernille er ikke hyret af World Aquatics til at promovere et land, hun er ansat til at promovere svømningen.«

Men hun er jo med i promotion-video, hvor man viser de fine sider frem...

»Hvis vi ikke vil det her, så skal vi helt lade være med at holde events i de her lande.«

Men der er vel forskel på at møde op og tale kritisk og så at vise pæne ting frem fra stedet?

»Vi kan ikke få alt, præcis som vi vil have det, så hvis Pernille skal rundt og promote og hjælpe med de andre ting, som jeg nævnte, så er der også nogle andre opgaver, der hører med nogle gange.«

»Hun fortæller jo ikke, at de har et fantastisk demokratisk styre, eller at kvinderettighederne bare er tip-top. Hun viser, at hun er på tur med andre ambassadører.«

Men er det ikke sportswashing i den reneste form, at man vender blikket væk fra det grimme og hen mod noget andet?

»Hun siger jo bare, hvad hun har været ude og opleve, og at hun har fået noget god mad. På den måde er det jo uskyldigt, selvom det måske er et forkert ord at bruge. Hun siger i hvert fald ikke, at der er styr på menneskerettighederne og alt muligt andet her.«

»Når der er events sådanne steder, så kommer der også ting som det her. Det er det nemmeste i hele verden at kritisere nogle ambassadører for det, men så skal vi ikke sætte dem i sådan en situation, som vi jo gør, når det foregår i sådanne lande.«

Nyhus forklarer, at det er en pakkeløsning, hvor fordelene ved Blumes tilstedeværelse er store.

»Man frasiger sig jo også en mulighed for at udøve indflydelse, hvis man siger nej tak til den slags.«

»Idrættens verden er belagt med dilemmaer i disse år, og det nemmeste er at blive væk, men så giver vi også bare stafetten til dem, der vil udøve sportswashing.«

»Vi så jo også Lionel Messi under VM få en lokal kappe på, og det kunne han da også have sagt nej til, ligesom Pernille kunne have sagt nej til det her, men jeg tror, at konsekvenserne for den enkelte ville blive for store.«

»Havde hun sagt nej til det, så kunne det have fået konsekvenser for hendes aftale med World Aquatics, og det synes jeg, ville være ærgerligt, for hun hjælper os i den rolle.«

»Jeg mødte eksempelvis Husain Al Musallam (Præsident for World Aquatics, red.) i Athen, og jeg kunne hilse ham fra Pernille efter deres fælles tur til Nepal. Det gør min indgang til ham meget nemmere, og jeg står der sammen med næsten 200 andre lande, der også vi aflevere et budskab.«

Kendte I til Blumes planer om at være ambassadør - også i Qatar og hvad det indebar?

»Nej, men vi vidste godt, at hun var ambassadør for World Aquatics, og det, synes vi, er rigtig fint. Det giver mange muligheder. De præcise opgaver kender vi ikke, og det ville vi aldrig stille krav om eller blande os i, for det har hun styr på at håndtere selv.«

SvømDanmark har selv formuleret en international strategi, og i den forbindelse slog formanden følgende fast:

'Hvad enten vi er den lille brik eller den store, vil vi med vores strategi slå fast, at vi vil gå forrest i kampen for demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i international sport.'

Lever Pernille Blume op til det?

»Nu skal hun jo ikke leve op til vores strategi - det har hun ikke forpligtet sig på. I vores internationale strategi står der også, at vi skal være til stede. Pernille går forrest ved at påvirke det, som hun nu kan, men det er op til politikerne i forbundet og mig at gå allerforrest,« siger direktøren.

»Hun hjælper os ved at have den opgave, for vi får en nemmere adgang til toppen af svømmeverdenen.«

»Vores ansatte kan selvfølgelig ikke trække i den modsatte retning, men det synes jeg heller ikke, hun gør, og der vil opstå talrige dilemmaer som dette i de næste år.«

29-årige Blume er nu rejst videre til Miami, fremgår det på hendes Instagram.

Danmark hentede torsdag en medalje ved VM, da Helena Rosendahl Bach svømmede sig til sølv i 200 meter butterfly.