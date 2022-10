Lyt til artiklen

Jesper Lindstrøm har taget Bundesligaen med storm siden sit skifte til Eintracht Frankfurt.

Den tidligere Brøndby-spiller er allerede oppe på fem sæsonscoringer i alle turneringer og fortsætter sin flotte form fra debutsæsonen i Tyskland.

Og storspillet har fået landsholdsdanskeren på radaren af endnu større klubber. Arsenal er tidligere blevet sat i forbindelse med danskeren, og ifølge B.T.s oplysninger følger Premier League-klubben danskeren tæt i øjeblikket.

Skulle London-klubben følge op på sin interesse, vurderer tyske kilder, at Frankfurt vil kræve op imod 40 millioner euro – cirka 300 millioner kroner – for danskeren som udgangspunkt.

Dog har man endnu ikke modtaget nogen konkret henvendelse, og Frankfurt er ikke interesseret i at sælge til januar.

I stedet er man ikke afvisende over for, at den kommende sommer kan blive en mulighed for at sælge ham videre.

Lindstrøm ligner dog en oplagt kandidat til den danske VM-trup, og skulle han brænde banen af ved VM i Qatar, kan det bestemt ikke afvises, at interesserede klubber allerede lægger billet ind i januar. Men det scenarie virker ikke realistisk, som tingene ser ud nu.

Frankfurt gav 52 millioner kroner for Lindstrøm, der kom til fra Brøndby.