Brøndby kommer til at lave et af klubbens allerstørste salg, når Jesper Lindstrøm inden for den kommende uge skifter væk fra de danske mestre.

Klubben fra Vestegnen har allerede offentliggjort, at et salg er undervejs, og nu kan B.T. afsløre, at det er den tyske Bundesliga-klub Eintracht Frankfurt, der løber med den hårdtskydende midtbaneprofil.

Og de sender et stort beløb til Danmark for at få Linstrøm den anden vej.

Det bliver nemlig et salg i størrelsesordenen syv millioner euro, hvilket svarer til omkring 52 millioner kroner. Dermed svinger Jesper Lindstrøm sig ind i toppen af de største salg i klubbens historie.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Dermed bliver Jesper Lindstrøm, hvis alt falder på plads, det største salg fra Brøndby, siden Daniel Agger blev solgt til Liverpool.

Brøndby sendte tidligere tirsdag en fondsbørsmeddelelse ud om, at klubben er i dialog om et salg af Jesper Lindstrøm. Og i den forbindelse opjusterede Brøndby forventningerne til årets resultat med 30 millioner kroner.

Men der lander altså flere millioner i lommen på Brøndby og sportsdirektør Carsten V. Jensen. Jesper Lindstrøm har da også haft en flot sæson med 10 mål på tværs af alle turneringer i sine 31 kampe.

Nu siger han snart farvel til Brøndby, og det gør han i en sommer, hvor de danske mestre også har vinket farvel til en håndfuld kontraktfrie spillere med Anthony Jung, Marvin Schwäbe, Hjörtur Hermansson og Lasse Vigen som de mest prominente.