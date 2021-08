Der har været prominente gæster i Randers de seneste par dage, hvor både tyrkiske Galatasaray og Cascada har gæstet byen til fodbold og festuge, og søndag gik man ind til kampen mod AaB som ubesejret tophold.

Men Rasmus Thelander, AaBs forsvarsstyrmand, var utilfreds med det ene point mod topholdet Randers FC, og det tager han som et sundhedstegn.

Han vil ikke kaldes underdog mod Randers.

»Randers har vist en virkelig stabil periode over lang tid, men jeg synes, vi kan tillade os at tage herned med en tro på, at vi kan få tre point. Det er positivt at stå og være skuffet over ét point, for jeg føler, vi selv kommer fra en god periode. Men præstationen er jeg ikke tilfreds med,« siger Rasmus Thelander.

I de seneste sæsoner er det AaB, der har halset efter Randers FC, som både spiller europæisk og vinder titler, mens AaB kæmper med at sammensætte en stabil pointhøst.

Kampen i dag var dog et skridt på vejen, mener AaBs chefudsmider i forsvaret:

»Det er ikke det her, vi stiler efter. Det er voldsomt, hvis vi kan holde det niveau, som vi havde i første halvleg mod Vejle, i enhver halvleg i en hel sæson, men for noget tid siden havde tabt sådan en kamp.«

Er det her et skridt frem, til siden eller tilbage i forhold til Vejle-kampen?

»Det ved jeg ikke. Selvom jeg ikke føler, vi skal have tre point, så synes jeg heller ikke, vi er i nærheden af at tabe sådan en kamp her. Jeg føler ikke, vi var underdog, men jeg føler heller ikke, vi var favorit, så det var meget lige – og det blev det også,« sagde AaB-stopperen om 1-1-kampen, der efterlader AaB som ubesejret i fire kampe – og Randers fortsat som ubesejret i sæsonen.